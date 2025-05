“En mi gobierno no”: enfrentamiento entre Petro y Galán por bloqueos a TransMilenio durante el paro nacional

El reciente paro nacional en Colombia, llevado a cabo los días 28 y 29 de mayo de 2025, no solo paralizó gran parte del transporte público en Bogotá, sino que también detonó una fuerte confrontación política entre el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petro. El foco del conflicto: los bloqueos organizados contra el sistema TransMilenio como parte de la protesta.

La polémica se encendió tras las declaraciones de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien admitió públicamente que el colapso del sistema de transporte fue parte deliberada de las estrategias del paro. “Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio”, afirmó Arias.

Ante estas palabras, la Alcaldía de Bogotá, con el respaldo de TransMilenio, radicó una denuncia penal contra el dirigente sindical. La reacción del presidente Petro no se hizo esperar, rechazando tajantemente la acción judicial. “En mi Gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias”, expresó el mandatario en su cuenta de X, cuestionando lo que consideró un retroceso democrático por parte del alcalde capitalino.

Galán responde con firmeza ante los bloqueos en Bogotá

En una respuesta directa, Galán defendió su posición argumentando la necesidad de proteger los derechos de la ciudadanía. “¿Usted está de acuerdo con que 200-300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas, impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita médica?”, escribió en la misma red social.

El alcalde añadió que Bogotá garantiza el derecho a la protesta, pero que este no puede ser ilimitado ni violento, citando pronunciamientos de la Corte Constitucional y la CIDH. “¿O usted está de acuerdo con anular los derechos de millones de ciudadanos que no protestan? A ellos también hay que garantizarles sus derechos, presidente”, puntualizó.

Arias se defiende: “Bloquear no es delito”

Por su parte, Fabio Arias ha insistido en que no ha cometido ningún delito, y que su intervención se enmarca dentro del ejercicio del derecho a la protesta. “Los bloqueos no son ningún delito, en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar la protesta social”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

Además, cuestionó la decisión del alcalde Galán de acudir a instancias judiciales en lugar de propiciar un diálogo político. “Ahora me van a meter a la cárcel por ejercer un derecho fundamental. Lástima que él haya tomado este camino”, expresó.