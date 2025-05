“No es basura, es la maqueta de mi hijo”: una madre tuvo que perseguir al camión de la basura que se llevó la maqueta de su hijo

Un caso sin precedentes se presentó en la ciudad de Barranquilla, en donde una madre y su hijo vivieron verdaderos momentos de angustia por un error humano que cometieron unos recolectores de basura. La angustia y el terror se apoderó de una madre y su pequeño hijo, quienes temían por lo que le podría pasar el en colegio si no iba con su tarea hecha, pero el problema no fue hacer o no la tarea, el problema fue que el camión de la basura se la llevó.

PUBLICIDAD

Lea también: La Fiscalía ocupó multimillonarios predios de una empresa de pinturas que habría sido utilizada para mover insumos para la producción de cocaína

Como prácticamente todos los colombianos cuando han estado o están en el colegio, hay tareas que involucran a toda la familia por el grado de complejidad o detalle que le dejan a los niños. Una de esas son las maquetas, que generalmente se hacen en familia y, muchas veces, la noche anterior, por lo que las familias y sobre todo las madres acuden a la creatividad para hacer la maqueta para el siguiente día con sus hijos.

Por esto, en Barranquilla, una madre, quien seguramente trasnochó junto a su hijo haciendo la maqueta para el otro día, la dejó en el andén sobre las horas de la madrugada delante de la casa para que se secara y poderla presentar al otro día. Eso sí, una confusión la dejó con el corazón en la mano y tuvo que salir corriendo para que su hijo no perdiera la maqueta y el trabajo hecho.

El camión de la basura pasó por delante de la casa y creyó que la maqueta era, de hecho, basura, y se la llevaron en el camión. Ante esto, la mujer salió corriendo detrás del camión de la basura y tuvo que subirse en una moto para ir a reclamarle a los recolectores, quienes no entendían por qué la mujer les recriminaba por hacer su trabajo.

La señora los obligó a devolverle la maqueta de su hijo, que aparentemente no tuvo el mayor daño y aún podía ser entregada en el colegio y se fue notoriamente molesta a su casa. Esta situación en redes sociales ha generado risas y también orgullo, ya que esta mujer representa a todas las madres colombianas, quienes están dispuestas a hacer lo que sea por sus hijos.