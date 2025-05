Benedetti asegura que la votación de la consulta “estuvo llena de vagabunderías” y por eso “es inexistente”

La votación de la Consulta Popular sigue siendo el tema político más hablado actualmente en el país, generando que inclusive se presenten escenarios de manifestaciones, marchas e inclusive dos días de paro nacional para mostrarle apoyo. Eso sí, pese a que ya van casi tres semanas desde que se votó ‘No’ a la consulta en el Congreso, Armando Benedetti, ministro del Interior, sigue insistiendo en que la votación no es legal por supuestas irregularidades que se presentaron ese día.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “la votación de la Consulta Popular tuvo tantas irregularidades que es inexistente y por lo tanto no hubo decisión del Senado: había más congresistas que votos, cerraron el registro y cambiaron votos, el secretario reconoció que no había proposición para votar, no hubo apelación inmediata. ESTUVO PLAGADO DE VAGABUNDERÍAS. No hubo decisión“.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Benedetti asegurara que durante la votación se violó la Ley porque no se leyó la Consulta Popular antes de votarla. Por esto, según dijo, es posible presentar el proyecto por decreto, algo que ha generado que hasta Efraín Cepeda, presidente del Senado, reaccione negativamente ante esta propuesta.

En su cuenta de X, Cepeda aseguró que “el Gobierno Nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial”.

“No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. El Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad”, sentenció Cepeda.