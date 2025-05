Un buque que transportaba contenedores de TEMU para Colombia naufragó en India: 640 contenedores terminaron en el fondo del mar

Un hecho sin precedentes se presentó en la India y afectaría directamente a cientos de personas en Colombia por el naufragio de un enorme buque de carga. El incidente se presentó a 38 millas náuticas del puerto de Kochi, India, y según han informado, varios contenedores de este buque pertenecían a TEMU y tendrían como destino Colombia, entre otros países de la región.

PUBLICIDAD

Lea también: Álvaro Uribe lanza nuevo ataque a Claudia López en medio del agitado clima preelectoral: “maestra de la carreta y politiquería”

Medios internacionales han informado que el naufragio se presentó porque la embarcación se inclinó 26 grados debido a una falla técnica, agravada por las malas condiciones climáticas y a pesar de los esfuerzos de la tripulación, el buque terminó hundiéndose. Se ha podido conocer que el buque cargaba 640 contenedores y tenía 44 tripulantes en su interior.

El naufragio se habría presentado el pasado sábado 24 de mayo y existe una enorme preocupación por el riesgo de contaminación en el mar por la carga que había en los contenedores. Según se ha podido conocer, entre los 640 contenedor habían:

13 contenedores con carga peligrosa.

12 contenedores con carburo de calcio.

84,44 toneladas de diésel.

toneladas 367,1 toneladas de aceite industrial.

Desde la India informaron que los 44 tripulantes del buque fueron rescatados por las autoridades de ese país. Además, desde la India anunciaron la alerta máxima en sus áreas costeras por la posible contaminación del agua en este lugar, también le recomendaron a los pescadores no acercarse a la zona del naufragio para evitar pescar animales que estén potencialmente contaminados.

Finalmente, aunque TEMU no ha confirmado si al interior de este buque iban contenedores con sus productos, si usted realizo un pedido por la aplicación, no le ha llegado y no tiene información exacta sobre la ubicación del pedido, es probable que esté al fondo del mar en la India.