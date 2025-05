“Levantaron el bloqueo de los vándalos”: Cabal felicitó a los ciudadanos y dice que ya no creen

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un video a través de sus redes sociales en el que se evidencia el momento en el que varios ciudadanos deciden levantar el bloqueo de quienes son afines al gobierno de Gustavo Petro y adelantaban en paro nacional convocado para el primer día.

En las imágenes se evidencia como los ciudadanos que no quieren el bloqueo determinados corren los tanques de basura que estaban en la mitad de la calle y que impedían el paso de los buses de transporte público.

“¡Colombia no les cree!“: María Fernanda Cabal por el paro nacional

Cabal escribió en su cuenta un mensaje con el que acompañó las imágenes: "Felicitaciones a estos ciudadanos que levantaron el bloqueo de los vándalos. ¡Colombia no les cree!“.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar que comentaron la publicación diciendo: "La gente ya está mamada y no les come cuento“, Mas de 30.000.000 de colombianos hoy decimos FUERA PETRO“, ”Las MAYORÍAS en Colombia, gente culta, decente, trabajadora... Que sabemos respetar las normas y las leyes sociales, confiamos y creemos en las instituciones y la justicia; NO vamos por ahí imponiendo privilegios y destruyendo al país para obtener beneficios sin trabajo ni esfuerzo!“, ”Senadora, se está gestando una revolución anticomunista!" y "Así tenemos que hacer todos ,dejar a un lado la cobardía y la pereza y salir en grupos de cien o más a enfrentarlos ,no vamos a dejar que unos cuantos nos manejen el país con amenazas“.

Además, de acuerdo a la gerente de TransMilenio, en la primera jornada del paro nueve estaciones fueron cerradas y 195 rutas de SITP modificadas en sus rutas de viaje, lo que afectó a 1.280.000 usuarios del sistema, siendo las zonas más afectadas la NQS, Américas y Eje Ambiental.