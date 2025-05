“Don José me está abusando”: mamá contó cómo se dio cuenta de los maltratos que sufría su hija en casa de Bogotá

Volvieron a aparecer nuevos y aberrantes casos de abuso contra niños y niñas en Bogotá. Esta vez los hechos se dieron en una casa donde cuidaban a varios menores de edad en el barrio Verbenal, de la localidad de Usaquén. Al parecer, varios niños fueron víctimas de violencia sexual por parte de la pareja sentimental de la mujer que estaba a cargo de su cuidado.

Una de las familias hizo público su caso en conversación con el medio Citytv. Según la mamá de la menor, se enteró de que esto estaba sucediendo porque su hija le preguntó si en los jardines podían abusar sexualmente de los niños. Ante esto, la mamá le respondió afirmativamente y le preguntó si acaso estaba siendo víctima de abuso.

“Ahí fue que yo enseguida le pregunto ‘¿Por qué me dices tú eso?’. Y ella me contestó: ‘No, porque don José me está abusando’“, contestó la niña.

Entre tanto, se conoció que la niña de 10 años fue víctima de estas vulneraciones en tantas ocasiones que ni siquiera pudo enumerarlas.

“La niña me manifiesta que la abusaba en la cama de su mujer y en el carro en la parte de atrás”, agregó la mujer en conversación con Citytv.

Incluso, denunciaron que el sujeto, quien tendría unos 50 años, veía fotos y videos de otras niñas en el celular.

Los relatos de las víctimas de estos hechos han generado indignación contra el presunto abusador de los menores de edad e incluso desataron una ola de protestas por parte de los vecinos del barrio.

La Fiscalía ya está investigando las denuncias de abuso sexual

De acuerdo con la información compartida por Citytv, el caso de presunto abuso sexual fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que a su vez activó un código blanco.

En esa medida, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.