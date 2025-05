“Así celebró Roy Barreras el triunfo de Petro”: Sacan video para demostrarle que es petrista

Roy Barreras dejó de ser embajador del Colombia del gobierno de Gustavo Petro en el Reino Unido hace pocos días y regresó a Colombia. En sus más recientes entrevistas ha querido desmarcarse del petrismo, cuando en el 2022 fue uno de los líderes de la campaña del Pacto Histórico.

Barreras habría regresado al país para alistar pista, ya que tendría firmes intenciones de participar por la carrera por la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2026.

Roy Barreras no quiere que le digan que es petrista

En medio de una entrevista en Blu Radio, el exembajador se molestó cuando Ricardo Ospina, le dijo: “Gustavo Petro se eligió con la bandera social, con la bandera de cumplir o de llevar a cabo unas reformas. No ha sido capaz de hacerlo. Y hay diferentes interpretaciones. Ustedes, los petristas, dirán que es porque la oposición no se los permite...”.

Ante la afirmación, Barreras reaccionó de inmediato y le respondió: “Bueno, primero gracias por el epíteto, pero estoy seguro de que si yo le dijera a usted, por ejemplo, duquista, usted diría, ‘Yo no soy duquista’. Yo soy un hombre independiente que votó por Duque en su momento. Entonces, a mí no me diga que es petrista... A mí no me diga...“.

A través de las redes sociales le sacaron un video en el que le recuerdan la eufórica celebración cuando se conoció que Gustavo Petro era el nuevo presidente de la República.

“Aquí, el día del triunfo. Entra Gustavo Petro y Francia Márquez. Gracias Colombia, gracias jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores. El cambio llegó. Ahora la polarización pasó, la unidad, la reconciliación de Colombia, trabajemos todos en eso. Gracias Colombia, se merecen este triunfo”, dijo Barreras en un video.

Ante el video publicado, Barreras respondió diciendo: "Gracias por insistir en que yo soy un petrista militante de la izquierda, eso me acerca a las bases del petrismo pero no sería legítimo que yo pretendiera ser lo que no soy (...) Ojalá entendieran las diferencias de fondo y así sabrían que no hay una izquierda sino varias izquierdas, y hay socialdemócratas y hay liberales y entonces entenderían lo que va a ser el FRENTE AMPLIO“.