Reina el desacuerdo sobre la reforma laboral en el Senado: quedó en duda el apoyo mayoritario a ponencia

En la misma caótica jornada en la que se hundió la consulta popular terminó reviviendo la reforma laboral que estaba impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto de ley volvió a la Comisión Cuarta del Senado y se espera que este mismo martes 27 de mayo se reanude su tercer debate. El problema es que podría haber hasta tres textos sobre la mesa.

PUBLICIDAD

(Lea también: Se radica ponencia alternativa de la reforma laboral con cambios polémicos sobre horarios, pagos y contratos).

La presidenta de la Comisión Cuarta, la senadora Angélica Lozano, había señalado que se iba a realizar una ponencia con el consenso de los 15 senadores de esa célula legislativa, pero varias voces de las centrales obreras, del Pacto Histórico y del propio Gobierno se desmarcaron de esa idea.

Parte de la explicación tiene que ver con que el texto de la reforma laboral que aterrizó en la Comisión Cuarta tiene enormes diferencias en comparación con el texto de la consulta popular que estaba impulsando el Gobierno Nacional. Esto se debe a que la reforma laboral ya había pasado por dos debates en la Cámara de Representantes y allí los congresistas le habían hecho varias modificaciones. Mientras tanto, la consulta popular radicada por el presidente Petro el pasado 1 de mayo conservaba varios puntos originales de la primera versión de la reforma laboral.

Pese a todo, la senadora Angélica Lozano manifestó su desacuerdo con que el Gobierno rechazara de forma tajante la ponencia de la reforma laboral que venían construyendo en la Comisión Cuarta.

“Presidente, usted condenó una ponencia que no ha leído, de ‘oídas’ por comentarios de quienes tampoco la han leído. Me señaló con nombre propio y a la Comisión Cuarta suponiendo algo que no ha leído”, indicó la senadora Lozano.

PUBLIMETRO se comunicó con fuentes del Pacto Histórico, quienes señalaron que sí conocían el contenido de esa ponencia.

PUBLICIDAD

En todo caso, durante la mañana de este lunes la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, radicó una ponencia alternativa. Entre otras cosas, propone que la reforma vuelva a incluir el inicio de la jornada nocturna a partir de las 6 p.m. (el texto actual dice que debe empezar a las 7 p.m.), la implementación inmediata del aumento de los recargos dominicales y festivos al 100 % y el contrato agropecuario para los trabajadores rurales. Este último artículo había sido tumbado en el debate que se realizó en la Cámara.

De otro lado, aún no se ha conocido la ponencia que pretendía radicar la senadora Angélica Lozano e incluso se conocieron versiones según las cuales otros senadores de la Comisión Cuarta estarían interesados en radicar una tercera ponencia para la reforma laboral.

De hecho, más temprano un congresista del Centro Democrático le había confirmado a PUBLIMETRO aseguró que el “famoso acuerdo” se estaba “rompiendo”.

En efecto, horas más tarde el Centro Democrático publicó un comunicado en el que manifestó desacuerdos con la senadora Lozano. “Luego de una semana de trabajo serio y técnico en beneficio de los trabajadores y las pequeñas empresas, lamentamos que la Presidenta de la Comisión IV, Angélica Lozano, haya puesto en riesgo los avances logrados en la reforma laboral”, advirtió el Centro Democrático

Y, más allá de las complejas discusiones que avanzan en el Congreso, hay una creciente tensión social. De hecho, las centrales sindicales han insistido en la convocatoria de un paro nacional que está programado para el 28 y 29 de mayo. Se espera que haya nuevas jornadas de movilizaciones en favor de la consulta popular y de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional.

David Racero, en el ojo del huracán

Las fuertes discusiones que se han desatado en materia laboral en el país también se avivaron tras una polémica protagonizada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero. El congresista fue duramente criticado después de que el periodista Daniel Coronell reveló unos audios que lo comprometen en la revista Cambio.

En la grabación, Racero al parecer estaba describiendo una vacante laboral para su fruver, una tienda de frutas y verduras. “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada: Un millón…y sí toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, ellos saben. Sí, pero toca decirle…un día de descanso a la semana, ellos sí tienen un día de descanso”, advierte Racero en el audio revelado por Coronell.

Según el periodista, la grabación corresponde a marzo de 2021. El pago que supuestamente ofreció Racero estaba por debajo del salario mínimo fijado para ese año (que correspondía a $1.014.980 con auxilio de transporte) y habría violado las normas básicas laborales vigentes en Colombia: no es legal pedirle a un trabajador hacer un turno de 13 horas y menos aún sin pagarle las debidas prestaciones sociales.

Como Racero ha sido uno de los acérrimos defensores de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la oposición y otros sectores independientes aprovecharon la coyuntura para lanzar fuertes críticas en su contra. El representante, mientras tanto, emitió un comunicado refiriéndose a los audios revelados por Coronell.

En su pronunciamiento, Racero recordó que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y señaló que, en esa medida, no puede ahondar en declaraciones sobre este tipo de hechos. Solo se limitó a advertir que los señalamientos en su contra no corresponden a la verdad.

“La idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero confieso que la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta: está en juego mi intimidad y la de mi familia, la vida de mis amigos, mi seguridad propia y la del grupo pol/aco al que pertenezco. Los conocidos y penosos antecedentes de las chuzadas, y más recientemente de Pegasus, son realidades que obligan a tomar en serio cualquier amenaza a las comunicaciones”, sostuvo el representante Racero.

Mientras tanto, el presidente Petro se refirió al asunto sin mencionar a Racero con nombre propio. No obstante, indicó que los líderes políticos de izquierda deben estar del lado de los trabajadores y no en su contra.

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. (...) Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros”, concluyó el presidente Petro en su cuenta de X.