El desgarrador relato del joven que sobrevivió al bus sin frenos en La Línea: “No alcancé a despedirme de mi mamá”

“Lo único que me pasó por la cabeza es que no, no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué” (Foto: RCN TV)

El país aún no se repone del doloroso accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente helicoidal de la vía La Línea, entre Cajamarca y Calarcá. Un bus que transportaba a estudiantes y profesores de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia perdió el control y cayó desde el viaducto, dejando un saldo de 11 personas muertas.

PUBLICIDAD

Entre el caos, el miedo y los gritos de auxilio, Juan Camilo Trejos, estudiante de Ingeniería Civil y uno de los sobrevivientes, ofreció su testimonio a Caracol Radio, revelando el drama que vivió desde dentro del vehículo.

“Lo único que me pasó por la cabeza es que no, no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué”, relató con la voz entrecortada. El joven describió que el conductor ya había advertido sobre una falla en los frenos momentos antes de tomar el puente. Intentó frenar con la caja de cambios, pero fue en vano: “Ya el bus tomó más velocidad y no, ya no le servía la caja como para ir frenando el carro”.

Trejos, en medio del pánico, se aferró a su silla: “Lo único que sí hice fue agarrarme duro de esa silla es tratando de que no pasara gran cosa”.

Más noticias: Jorge Barón lamentó el fallecimiento de su amigo Nelson González, leyenda de la salsa tropical

Tras el impacto, el estudiante logró reaccionar rápidamente: quedó atrapado en el corredor del bus, pero logró salir por sus propios medios. “Después del golpe, quedé en el corredor del bus... me bajé de la buseta y empecé con el auxilio de los que estaban ahí”.

Junto a otro sobreviviente, identificado como Juan Camilo Triviño —miembro del Cuerpo de Bomberos de Armenia—, Trejos trató de asistir a los heridos. Sin embargo, lo más doloroso fue ver a quienes fueron expulsados y cayeron al vacío: “Uno ya no podía hacer más… solo hablarles, porque no podía moverlos para no causar más daño”.

PUBLICIDAD

El accidente ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el puente helicoidal, ya que, según testigos, este no sería el primer caso trágico en la zona.

¿Cómo se produjo el accidente?

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta, confirmó que el conductor alegó una falla mecánica en el sistema de frenos del bus intermunicipal. Las autoridades investigan si hubo negligencia técnica o falta de mantenimiento.

Lea también: Patrulla atacada en Norte de Santander: un uniformado asesinado y vehículo incinerado

La Universidad Alexander von Humboldt decretó duelo institucional por las víctimas y ofreció acompañamiento psicológico a los sobrevivientes y familiares.

El Ministerio de Transporte anunció una evaluación urgente del estado del puente helicoidal y de la regulación del tránsito de buses en esta vía, especialmente durante temporadas de alto flujo.