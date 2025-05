“Vives engañado”: el picante comentario de Petro a Uribe por publicación sobre su visita a Barranquilla

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron un nuevo rifirrafe en redes sociales durante las últimas horas. Todo empezó por un artículo de prensa que compartió Uribe en su cuenta oficial en la red social X.

“Mercados, almuerzos, buses y hasta plata movieron el evento de Gustavo Petro en Barranquilla”, es el titular de la nota del periódico El Colombiano compartida por el exmandatario. La nota se refería a la reciente visita que Petro le hizo a la capital del Atlántico a propósito de la manifestación que hubo en el Paseo de Bolívar.

El presidente Petro no tardó mucho en contestarle a Uribe a través de la misma red social. No solo arremetió contra el exmandatario, sino que también cargó contra el periódico.

“Que mal Uribe que tengas como fuente @elcolombiano por eso vives engañado. Crees que la movilización popular es mentira para volverte cómplice del fraude en el senado. Vive tu mentira. Pero verás como el pueblo te demuestra la realidad”, expresó Petro.

Petro también arremetió contra César Gaviria

En la mañana de este viernes 23 de mayo, el presidente Petro también lanzó duras críticas contra el expresidente César Gaviria, el líder del Partido Liberal. Esta semana se había conocido un pronunciamiento de Gaviria en el cual manifestaba un hondo desacuerdo con el primer mandatario. Incluso, esbozó la posibilidad de “desconocer” a Petro como presidente si seguía cometiendo lo que calificó como “arbitrariedades”.

Varias figuras políticas y el propio Petro cuestionaron duramente las declaraciones de Gaviria.

“Las armas ya no apuntan al pueblo, ya ustedes no pueden asesinar mas al pueblo. Permite y encubre el enorme fraude hecho en la plenaria del senado contra la Consulta Popular. Se silencia ante el fraude, sabedor que en la plenaria del senado había mayoría por la consulta y la.astucia tramposa impidio el triunfo popular, no dejando votar a los parlamentarios y levantando la sesión antes de huir. Cuantas veces usted ha amenazado a sus propios parlamentarios con el aval, solo porque quieren acabar el anacronismo y la falta de democracia de Colombia. Y me amenaza a mi, el presidente elegido por el voto popular, con un golpe de estado, veremos si el pueblo me deja solo o responde como toca responder a la sedición antidemocrática (SIC)“, aseguró el primer mandatario en un aparte de su pronunciamiento.