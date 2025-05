“No tomemos una sola gota de cerveza. Tomemos chicha y hagamos guarapo, a ver qué pasa con Sarmiento y Santo Domingo”: MinSalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha convertido en uno de los personajes de la política más cercanos al presidente Gustavo Petro, tanto así que ha asumido funciones presidenciales en varias ocasiones ante la usencia del mandatario. Pese a esto, ha sido polémico por sus posturas frente a varios temas, que no necesariamente tienen que ver con sus labores como ministro de salud.

PUBLICIDAD

Lea también: Las autoridades incautaron más de 5.000 botellas de licor adulterado y estampillas falsas en Bogotá

En su más reciente intervención pidió no tomar cerveza, sino mejor tomar chicha y guarapo, pero no por beneficios médicos, sino para quebrar a los empresarios que producen la cerveza.

“Pero hagamos un ejercicio, no bebamos no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa a qué a ver qué pasa con Sarmiento. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo?“, dijo el ministro de Salud. Jaramillo no se quedó ahí y también se fue en contra de los bancos de la Red Aval, que son propiedad de Sarmiento Ángulo.

“Cojamos y no y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de aval, de Sarmiento, a ver qué pasa con Sarmiento. Si vive es de los recursos de nosotros”, sentenció el ministro. Además, el ministro también se fue en contra de Ardila Lülle y le pidió a los asistentes al evento dejar de tomar gaseosa.

Finalmente, varias personas en redes sociales no entendieron qué tiene que ver el querer quebrar a los grandes empresarios del país con la reforma a la salud, ya que el ministro se encontraba en una audiencia pública en Popayán sobre la reforma a la Salud.

Las criticas se centraron en la duda sobre si las recomendaciones eran por la salud de los asistentes al evento o, más bien, por una rivalidad política con estas personas que generan riqueza con sus empresas privadas en el país.