Aunque ya le explicaron a Gustavo Bolívar que la estación de la 26 es temporal, él insiste y asegura que no le cree al alcalde

La polémica por la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá sigue en auge y el entonces candidato a la alcaldía, ahora candidato presidencial, Gustavo Bolívar, no suelta el debate sobre el metro elevado o subterráneo. Bolívar se puso a criticar la estación temporal de la Calle 26 y aunque ya le explicaron hasta la saciedad que no es la definitiva, sigue insistiendo con el tema y aseguró que no le cree al alcalde.

El 20 de mayo Bolívar se echó flores y aseguró que nadie le quiso creer y que él tenía la razón sobre el Metro de Bogotá. La publicación la hizo junto a una foto, en la que se ve como una de las columnas del metro están dentro de la estación de TransMilenio de la Calle 26. “No me creyeron. La gente es feliz votando por el que más mentiras les diga”, aseguró Bolívar.

Ante esto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, y varios concejales de Bogotá le explicaron a Bolívar que esa es simplemente la estación temporal de la Calle 26. Explicaron que esa estación entrará en funcionamiento pronto, de manera temporal, mientras se construye la estación definitiva, en medio de las ‘columnas pórtico’.

Pese a esto, a Bolívar le importo poco y nada las explicaciones y dijo en su cuenta de X: "No es cierto Alcalde. Las columnas que usted presenta en el render abrazan la estación y así no son las que muestran las fotos reales. Las de la foto real están en el centro de la estación. No me engaña“.

Finalmente, en redes sociales cientos de ciudadanos se preguntan cómo hacerle entender a Gustavo Bolívar que esa estación a la que él hace referencia es simplemente una estación temporal y que será desmantelada una vez finalice la construcción de la nueva estación definitiva de la Calle 26.