“Urgente que Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos”: Cabal tras discurso en Barranquilla

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las más fervientes opositoras del actual gobierno, insistió nuevamente en que al presidente Gustavo Petro se le debe someter a “exámenes toxicológicos y psiquiátricos”, luego del discurso en el primer cabildo abierto que realizó el mandatario en Barranquilla.

PUBLICIDAD

La senadora publicó el mensaje a través de sus redes sociales, en donde acompañó la publicación con un video en el que Petro da las instrucciones de lo que pueden hacer o no los ciudadanos que salgan a las calles a protestar convocados por el mandatario.

También le puede interesar: “Su tiempo se agotó sin resultados”: Cabal reacciona al nuevo intento de Petro con la consulta popular

Cabal insiste en que Petro debe ser sometido a exámenes toxicológicos y psiquiátricos

La senadora escribió en su cuenta de X antes Twitter: "Es urgente que Petro se someta a exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Este nivel de irresponsabilidad no es normal en una persona que tiene a su cargo un país. Colombia no es un puñado de violentos que usa Petro para sembrar terror“.

En el video publicado se le escucha decir al presidente: “No, ahora no es solo gritar en una plaza pública. Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido, que no es función de la presidencia sino de la persona en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones, para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar. Sabiendo, uno, no se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio como a Epa le pasó, porque miren lo que le pasó a Epa. El vidrio no tiene la culpa. No se ataca a los miembros de las fuerzas públicas. La orden a todos los miembros de las fuerzas públicas es no levantar el arma contra el pueblo, luego el pueblo debe es abrazarlos.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Este demonio se convierte aun más cuando llega a tierra costeña, y en el mar si es que pierde hasta la colita“, ”Debe ser una exigencia que todo futuro candidato se someta a todo tipo de pruebas sicológicas y de exámenes toxicológicos, para que esto jamás en la vida y en la historia de Colombia se vuelva a presentar. Esto es una vergüenza, una total decadencia del máximo cargo público“, ”Ustedes como oposición deben presionar para que que le hagan las pruebas toxicológicas, estamos hartos" y "¿Y quién lo obliga? Ese señor hace, deshace y no pasa nada, no pasará nada. Pobre Colombia, en qué momento cayó en esto“.