“Me bajó cogiéndome del cabello”: señalan a conductora de app por violenta agresión a paciente con cáncer

Una insólita agresión se presentó en Bogotá cuando una paciente diagnosticada con cáncer le quiso hacer un reclamo a una conductora de una aplicación de transporte que habría intentado hacerle un cobro excesivo.

PUBLICIDAD

(Lea además: Investigan a guardias que habrían dejado entrar drogas y videojuegos por la puerta trasera de cárcel).

De acuerdo con la información difundida por el canal Citytv, la mujer había pedido un servicio de transporte particular para desplazarse hacia una clínica donde tenía una cita médica. Según la versión de la víctima de la agresión, cuando el recorrido finalizó la conductora habría intentado cobrarle el doble.

“Se enojó mucho. Entonces yo le dije que le iba a pagar solo lo que dice (la plataforma). Si no, entonces llamemos a la Policía. Cuando a ella no le gustó, se bajó del carro y me bajó a mí cogiéndome del cabello. Yo le decía que no me golpeara porque soy paciente oncológica, que no me hiciera ese daño”, contó la mujer en diálogo con Citytv.

La víctima grabó un video y dejó en evidencia cómo le arrancaron el cabello

Así mismo, sostuvo que esta agresión no solo la había afectado física, sino también psicológicamente.

Después de lo ocurrido, la víctima grabó un video en el cual mostró cómo sus propios mechones de pelo estaban desperdigados por el piso a raíz de la agresión.

“Para nadie es un secreto que una persona con cáncer lo que más cuida y lo que más atesora es el cabello”, indicó la mujer.

PUBLICIDAD

Según explicó CityTv, la ciudadana ya puso estos hechos en manos de las autoridades y se espera que la Fiscalía General de la Nación adelante una investigación penal contra la conductora por el delito de lesiones personales.