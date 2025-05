“Lyan no es mercancía”: Petro rompió el silencio sobre el niño de 11 años que cumple 18 días secuestrado

Este miércoles, 21 de mayo, se cumplen 18 días desde ese día en el que a Lyan Hortúa, de solo 11 años de edad, lo sacaron de su casa en Jamundí cinco delincuentes encapuchados, que irrumpieron en la vivienda portando armas de fuego y aunque, al parecer, iban por el padre, pero al no encontrarlo se llevaron al niño.

PUBLICIDAD

Por fin, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el secuestro del niño, quien presuntamente se lo habrían llevado miembros de las disidencias de las farc, bajo el mando de Iván Mordisco.

También le puede interesar: “Es la muerte en vida”: Madre de Lyan Hortúa, de 11 años

Pero rompió el silencio y habló del secuestro de Lyan Hortúa

A través de su cuenta de X antes Twitter, el mandatario se pronunció sobre el secuestro del niño que ha conmocionado al país, sobre todo, luego de conocerse los videos en los que se observa cómo fue que los delincuentes entraron a la casa y finalmente se lo llevaron.

"Lyan no es mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya“, escribió el presidente.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo: "Tampoco es mercancía política. No lo use como cortina. Duérmase ya“, ”Está hablando del pasado del grupo terrorista al que usted perteneció? Del mismo que trataba seres humanos como moneda de cambio? Nunca pidió perdón ni mostró arrepentimiento por los actos del grupo que usted hizo parte“, ”¡Uy presidente que palabras tan fuertes contra los secuestradores de un niño de 11 años! !Deben estar temblando esos crimínales! Creo que se le fue la mano en rudeza. No da ni pena Ud“, ”¿En la disociación si se acordó de Lyan? Ó ¿Quién le agarró el celular?" y "Grande es la diferencia entre “retención” y SECUESTRO así como grande es la diferencia entre un IMPOSTOR y un presidente“.