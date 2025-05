Senadora Aída Avella lanza crítica a periodistas: “Trabajadoras de RCN y Caracol no quieren tener hijos”

Un momento tenso se vivió este lunes en el Congreso de la República durante una entrevista a la senadora Aída Avella, cuando la congresista del partido Decentes hizo una declaración polémica sobre las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en medios de comunicación.

El episodio ocurrió mientras Avella defendía la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de realizar una consulta popular sobre temas laborales, a pesar de que la reforma en cuestión volvió a tener trámite en el Legislativo. Una periodista le preguntó directamente:—“¿Por qué insistir en una consulta popular si la reforma laboral ya está viva y puede debatirse en el Congreso?”

La pregunta incomodó visiblemente a la senadora, quien respondió con dureza:—“Les quiero recordar a los de RCN y Caracol, que es donde más quejas me han dado, que allí las trabajadoras, he sentido, no quieren tener hijos porque no tienen tiempo para cuidarlos”.

La declaración provocó molestia inmediata entre las comunicadoras presentes, quienes cuestionaron la generalización y defendieron su trabajo. Una de ellas argumentó que en los medios existen turnos rotativos, incluso los fines de semana, que permiten cierto equilibrio entre la vida laboral y personal.

Avella no se retractó y reafirmó su postura:—“Maravilloso, por eso las mujeres no quieren tener hijos en Colombia”, dijo con ironía, dando por cerrada la discusión.

El cruce verbal se viralizó en redes sociales, generando reacciones encontradas. Algunos usuarios defendieron a Avella, argumentando que visibilizó un problema real en los entornos laborales del periodismo. Otros la acusaron de emitir juicios sin sustento y de menospreciar la autonomía de las mujeres trabajadoras.

Desde los gremios de comunicación aún no se ha emitido una respuesta oficial, pero varias periodistas manifestaron su inconformidad a través de sus redes personales, señalando que la maternidad es una decisión privada y que no puede usarse como argumento político.

Contexto político

La intervención de Avella se da en medio del debate nacional por las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo, en particular la reforma laboral, que busca mejorar las condiciones de empleo en sectores como el periodismo, el trabajo informal, el agro y las plataformas digitales.

Aunque el Gobierno ha insistido en promover una consulta popular para legitimar sus propuestas, varios sectores consideran que el trámite legislativo aún es viable y que recurrir a un mecanismo ciudadano podría ser innecesario o incluso una estrategia política.

El incidente con Avella pone nuevamente en el centro del debate las tensiones entre el Congreso, la prensa y la opinión pública en medio de un ambiente político cada vez más polarizado.