El Distrito confirmó que no tiene contemplados nuevos cobros de valorización en la ciudad y desmintió información falsa sobre el tema

El Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, informó que la información que está rondando en redes sociales sobre un supuesto nuevo cobro para obras de valorización en Bogotá es falsa. Desde la entidad aseguraron que “actualmente no se contempla un nuevo cobro de Valorización y se trabaja para recuperar, con la entrega de obras, la confianza y legitimidad de esta herramienta”.

Molano aseguró que “desde el Gobierno Distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano no tenemos previsto un nuevo cobro de Valorización. Hasta tanto no se recupere la confianza y legitimidad, no vamos a usar esta herramienta. (…) Cuando llegamos al Gobierno (enero 2024), encontramos 19 proyectos de Valorización en curso; por ejemplo, del Acuerdo de 1995, la obra de la calle 45, de la carrera Séptima a la carrera Quinta, la arrancamos el año pasado en octubre y esperamos terminarla este año”.

Desde la entidad aseguraron que cuando asumieron en la Alcaldía de Bogotá recibieron 19 proyectos de valorización con serios retrasos, por lo que el enfoque de la entidad está en acelerar estos procesos con el fin de entregarlos a la comunidad, que lleva años esperando.

“El compromiso del señor alcalde (Carlos Fernando Galán) es que continuemos entregando estas obras y no descansemos. Trabajaremos día y noche para seguir entregando. Vamos a entregar de esas 19, 15 obras y las cuatro restantes las vamos a dejar en construcción, para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de todos los bogotanos”, puntualizó Molano.

Sobre estas obras, el IDU ha priorizado y entregado ya tres obras completas, contempladas en acuerdos de Valorización, como la extensión de la av. Boyacá entre calles 170 y 183, que viene del 2013, el Canal Córdoba y la avenida La Sirena, que viene del 2018. Además, se han logrado entregas parciales en puntos clave de la ciudad. Entre ellas, la avenida El Rincón, con tres nuevos puentes vehiculares en la intersección de la avenida Boyacá con calle 127; y avances en el grupo 1 de las Zonas Industriales, que incluye siete segmentos viales estratégicos.