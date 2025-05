Petro invitó oficialmente al papa León XIV a Colombia y quiere que vaya a Santa Marta

Gustavo Petro, presidente de la República, tuvo su primera audiencia con el papa León XIV en Roma. Durante su primer audiencia, en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano, con el pontífice abordaron varios temas, pero formalmente el mandatario de los colombianos le solicitó al papa que visite a Colombia.

PUBLICIDAD

El encuentro tuvo una duración aproximada de 22 minutos y Petro aseguró que dialogaron sobre América, la migración y la crisis climática.

También le puede interesar: “La cara del papa lo dice todo”, Carlos Antonio Vélez sobre encuentro de Petro con León XIV

Petro invió al papa León XiV a Colombia

El el presidente le dijo al papa que quiere que conozca Chiribiquete, porque “es la primera tierra que emerge del agua en el planeta, no solo porque hoy está rodeado de la exuberancia de la selva amazónica, en peligro por la codicia, sino porque allí hay murales, artistas pintaron, y significa cultura. Hace 20.000 años esas piedras, antes de que hubiera selva amazónica, lo cual significa que a nosotros no nos descubrieron, que nos encontramos, que es diferente”.

Además, le dijo que “quiero invitarlo a Santa Marta, como dicen los mamos, el corazón del mundo”, sin olvidar que pase por Bogotá, la capital del país.

Tambien, dijo que el papa ya tiene la carta formal de invitación, que hace parte del protocolo y que le aseguró que “en su viaje a Perú me gustaría que visitara Colombia y estos lugares maravillosos”.

Los usuarios de internet respondieron a la publicación diciendo: "Muy bien Presidente Petro la visita del Papa León XlV sería muy importante en nuestro país y en Santa Marta en el marco de los 500 años“, ”¿Unas pinturas rupestres representan una civilización? El presidente no para de hablar idioteces... Él cree que reivindica al país con su ignorancia..." y "No que vergüenza, van a dejar plantado al papa o va llegar tarde el presidente que no sabe manejar y cumplir una agenda. Que venga en un próximo gobierno cuando tengamos un presidente a la altura de estos compromisos".