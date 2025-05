La creatividad no tiene límites: Ladrón se disfrazó de monja para poder robar sin generar sospecha

Un insólito registro fue captado por las cámaras de seguridad de un hogar de la comuna Santa Juana de la Región del Biobío. A eso de las 4 de la mañana de este pasado 7 de mayo, un hombre entró a un hogar disfrazado de monja para cometer un robo.

PUBLICIDAD

Puede leer: “Colombianos de mierda”: familia colombiana denuncia brutalidad policial en Valencia, España

Con un hábito religioso y un chaquetón que le cubría todo el cuerpo menos los ojos ingresó al patio delantero de un hogar. El sujeto simplemente abrió la reja, tomó un escobillón que estaba apoyado en una leñera repleta, y lo movió de su lugar.

Este movimiento lo realizó con la intención de sacar una tabla de madera que estaba en el suelo del leñero, la cual tomó y robó del domicilio sin cerrar la reja. En otro registro de una segunda cámara de seguridad, se ve cómo el hombre corre rápidamente con la tabla en la mano.

El testimonio del afectado

En el noticiero Meganoticias mostraron el registro de este robo de una tabla de alrededor de 40 kilos. El periodista que estaba en el terreno señaló que es un ladrón conocido de la localidad, quien ya se había disfrazado para cometer ilícitos.

El dueño de casa, Gabriel Yáñez, fue entrevistado por las cámaras de Mega y partió diciendo “lo que me causa risa es la capacidad y técnica de disfrazarse de monja para adquirir este tablón”.

“Mi esposa y yo trabajamos, yo me levanté para ir a dejarla y cuando salgo de la casa me percaté de que el tablón no estaba (...) Así que después, cuando llegué, revisé las cámaras y ahí me di cuenta de que me habían robado el tablón y lo que me causó risa es que en este caso fue un tipo disfrazado de monja” contó el afectado sobre el momento en que se dio cuenta de que fue víctima de un robo.

PUBLICIDAD

Su esposa le sugirió que subiera el video a redes sociales para advertir a las personas de este nuevo modus operandi de los ladrones. “¡Me robó una monja!“, dijo entre risas.

“Es para la risa, pero es preocupante a la vez porque Santa Juana no es lo que era anteriormente hace años atrás. Ha crecido bastante con gente, gente de afuera, afecta con gente que robo, la drogadicción y la pasta base”, añadió.

Lea también: Lamentable: ciclista profesional murió en Boyacá por un accidente de tránsito con una camioneta

Con respecto al asaltante, Yáñez señaló que “creo que anteriormente este personaje se había disfrazado de león también para hacer estas prácticas“ y agregó que también se habría disfrazado de superhéroe.

“En la calle, cuando me veían después, me decían ‘¡Cuidado con la monja!’, me agarran para el leseo“, comentó entre risas.