¿Teléfono roto?: Ministra de Justicia desmiente a Petro y revela presiones en su salida

En una nueva controversia dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro, la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, desmintió públicamente al mandatario sobre las razones de su renuncia. El cruce de versiones comenzó cuando el jefe de Estado, desde su gira por China, afirmó que fue él quien pidió su salida y que dicha solicitud fue tramitada por el ministro del Interior y delegado presidencial, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, en una entrevista en Mañanas Blu, Buitrago declaró que se enteró de esa supuesta petición a través de los medios de comunicación. “Me acabo de enterar”, respondió la ministra cuando fue consultada sobre las declaraciones del presidente. También fue enfática en señalar: “No he hablado nunca con el ministro del Interior mientras está como ministro delegatario”.

Petro había dicho: “La razón fundamental por la que la ministra se va [es] porque yo pedí su renuncia. El presidente encargado Jaramillo la tramitó, habló con ella. Espero que no haya rencores… El responsable soy yo”. Pero la ministra lo contradijo: “Está manifestando que le dijo al ministro delegatario. Pero yo no he hablado con él. Y lo pueden comprobar”.

Además del choque de versiones, Buitrago ha revelado presuntas presiones indebidas desde altos niveles del Gobierno para modificar decisiones al interior del Ministerio de Justicia. Según denunció, desde marzo empezó a recibir solicitudes de cambios, instrucciones sin justificación técnica y recomendaciones de personas para ocupar cargos que no cumplían los requisitos mínimos.

“Muchísimas indicaciones, muchísimas solicitudes y muchísimos cambios”, afirmó la ministra, añadiendo que dichas presiones provenían del ministro Armando Benedetti y de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Una de las solicitudes más sensibles, explicó, fue la de remover al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) sin causa técnica. “Lo que puedo decir yo es que antes de esas fechas nunca nadie me pidió ni me cambió a nadie, ni me solicitó que cambiara a nadie, ni me dijo: usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Esa es la realidad y la realidad fáctica desde el punto de vista de verificación”, enfatizó.

Buitrago presentó su carta de renuncia irrevocable hace tres días, y aunque aún no recibe una respuesta oficial del presidente, aseguró que su decisión se fundamenta en una razón ética: “Renuncio por moralidad pública”, recalcó. También confirmó que ya puso en conocimiento de las autoridades correspondientes las presuntas irregularidades que enfrentó durante su gestión.

“Desde ese punto de vista, yo lo que hago es, como funcionario público, poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos para que ellos califiquen o miren o investiguen si efectivamente sucedió algo”, indicó.

Frente a sus denuncias, tanto Benedetti como Rodríguez anunciaron que presentarán acciones judiciales por injuria contra la ministra saliente. No obstante, Buitrago se mostró firme en su posición y reveló que ya está radicando las denuncias pertinentes: “Estoy ya desde hace rato poniendo en consideración de las autoridades muchas cosas, así que eso es un tema que verán las autoridades. Es decir, pero sí, la respuesta es sí, quédate con mi respuesta”.

La salida de Buitrago suma una nueva baja en el gabinete presidencial, en medio de un contexto de inestabilidad y versiones encontradas sobre el manejo del Ejecutivo, lo cual ha generado aún más incertidumbre dentro del Gobierno y la opinión pública.