“Me asfixiaba con una almohada para no dejar marcas”: Camila Alfaro exige justicia tres años después de denunciar a su agresor

Camila Alfaro, la joven que en diciembre de 2021 denunció públicamente haber sido víctima de violencia física, sexual, psicológica y verbal por parte de su expareja Sebastián Valencia Medina, volvió a alzar la voz: exige justicia y teme un nuevo aplazamiento del juicio que ha esperado por más de tres años.

A través de redes sociales, Alfaro compartió imágenes impactantes de las agresiones que sufrió: su rostro cubierto de sangre, heridas profundas en piernas y brazos. En su relato, recuerda con dolor cómo Valencia, según denunció, intentó asfixiarla en varias ocasiones, incluso usando una almohada para evitar dejar señales visibles del ataque.

“Ya estaba preparada para enfrentar el juicio en octubre del año pasado, pero lo aplazaron porque la abogada de él tenía gripa. Volver a abrir esta herida no es fácil”, declaró Alfaro a Semana.

La Fiscalía, tras la viralización del caso en redes, lo priorizó e imputó al presunto agresor por acceso carnal violento agravado, en concurso con lesiones personales dolosas. Sin embargo, el proceso ha sido lento, marcado por el retiro de fiscales y maniobras dilatorias por parte de la defensa, como la inclusión de pruebas fuera de contexto, según denunció la joven.

“Si este es un caso priorizado y ha sido así de desgastante, no quiero imaginar cómo están las mujeres cuyos casos no lo son. No estamos siendo protegidas lo suficiente”, dijo con firmeza Alfaro.

El proceso judicial sigue su curso y, según lo informado, el juicio contra Sebastián Valencia Medina debería comenzar la próxima semana. La incertidumbre, sin embargo, persiste.