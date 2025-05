“La mula es una rata”, Iván Mejía dejó de lado el fútbol para destruir a ‘Mafe’ Cabal por burlarse de Pepe Mujica

Uno de los periodistas deportivos más importantes en la historia de Colombia es Iván Mejía, quien se encargó durante sus años al aire de ganarse una fama bastante considerable por su fiabilidad, certeridad y siempre claridad al analizar el fútbol y otros deportes. Sin duda, uno de sus puntos más altos fue cuando hizo parte de Win Sports, donde trascendió de generaciones y pudo llegar a más gente, quienes optaron por seguir estando al tanto de su palabra en redes sociales luego de su retiro.

Pese a que su enfoque siempre fue completamente deportivo y que su fama se debe a esto, sus opiniones políticas se han tomado su cuenta de X, donde siempre deja saber sus posturas, mayormente en favor del presidente Gustavo Petro, y sus fuertes pensamientos en contra de “figuras” como Miguel Polo Polo, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, siendo esta última una de sus favoritas, ya que es una de las que más destruye con sus posts a menudo.

En la última de sus críticas, utilizó la siguiente frase: “La mula es una rata”, luego de que se difundiera un video de Cabal burlándose de la muerte de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, quien falleció el pasado 13 de mayo a causa de un cáncer terminal. En medio de la entrevista, este personaje soltó las siguientes palabras: “Si se porta bien, no se va para el infierno, si no se va allá con todos los mamertos y con Mujica también. Ese era más malo, nunca defendió a la oposición venezolana Mujica, casi acaba la democracia uruguaya, ahora lo quiere canonizar. Falta que le lleven un zapato o algo y lo ponga Petro en una urna. Yo represento a los uruguayos que yo conocí, entonces porque se volvió viejito, entonces es bueno, no. Fue guerrillero, fue asesino, lo acusan de envenenador, él no fue una buena persona”.