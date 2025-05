Pepe Mujica y su deseo de ser enterrado junto a su mascota Manuela: “Venimos de la nada y vamos a la nada”

Con una nostálgica entrevista, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, pareció despedirse tras dar detalles de la enfermedad con la que lidia desde hace algún tiempo, el cáncer de esófago.

A sus 89 años, el exmandatario ya sin ánimos de figurar en los medios públicos, confirmó el avance de su condición médica y negó continuar los tratamientos debido a la debilidad de su cuerpo. En un tono más de reasignación, pareció más enfocado en pasar estos últimos tiempos en tranquilidad y reflexión.

En las últimas horas reinó la confusión mientras varios dieron por hecho su muerte, mientras varios desestimaron el “fake news”. Otros recordaron las palabras del exmandatario quien hasta hace poco meditaba acerca de la vida y la muerte. También admitió su último deseo una vez ocurriera su fallecimiento.

“La muerte no existe. En lo personal creo que la vida es la aventura de las moléculas y que este cacho que estamos arriba del planeta es el paraíso y el infierno, todo junto, está acá; que venimos de la nada y vamos a la nada”, comentó en una pasada conversación con el canal CNN.

Su fiel compañera

Mujica, quien ostentó el mandato desde de 2010 al 2015, siendo el presidente número 40 del Uruguay además reveló su último deseo al morir.

“Mi futuro destino está abajo de ese escollo donde está enterrada Manuela”, dijo en referencia a su mascota, una perrita con la particularidad de tener sus tres patas, debido a un accidente. “Cuando yo muera me van a quemar y me van a enterrar ahí”.

En medio de los rumores de su fallecimiento, varios se refirieron al exmandatario con algunas de sus frases más icónicas. “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”.