“Tatiana no se ahogó, la desaparecieron”: abogado de la joven hace grave denuncia y exige acción del Estado

A más de tres semanas de la desaparición de Tatiana Hernández, la joven estudiante de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, su paradero sigue siendo un misterio. Tatiana fue vista por última vez el 13 de abril cuando salió a tomar aire en las inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena, donde realizaba su año rural. Desde entonces, no se ha sabido nada más de ella.

Antonio Hernández Torres, abogado de la familia, ha seguido de cerca el caso y afirmó en entrevista con El Tiempo que ya se descartó por completo la teoría de un posible ahogamiento. “La hipótesis del ahogamiento está completamente descartada. Técnicamente, si el cuerpo hubiera estado en el mar, ya habría salido a flote. Llevamos más de 20 días y no hay rastro”, afirmó.

Con base en las pesquisas y evidencias recolectadas hasta ahora, el penalista fue enfático: “Fue víctima de una desaparición forzada”. Según él, hay indicios sólidos de que Tatiana sigue con vida, y que las personas que estarían involucradas en su desaparición “están bastante asustadas”.

El abogado reveló que se han encontrado pruebas clave y anunció que serán puestas en manos de las autoridades. No obstante, denunció que tanto la Fiscalía como la Policía están desbordadas y pidió mayor intervención del Gobierno. “Estamos pidiendo más fuerza institucional. Este no es un caso aislado, hay muchas personas desaparecidas en Cartagena. Es un problema estructural que no se puede seguir ignorando”, reclamó.

Además, señaló que ha solicitado una audiencia con el ministro de Defensa y anunció la contratación de un nuevo investigador privado, así como una comisión especial de fiscales. “Yo estoy comprometido con esta causa y sé que eso implica peligros, pero no me voy a detener”, declaró.

Hernández finalizó con un llamado contundente: “Hoy es Tatiana, pero hay muchos más. No podemos normalizar la desaparición de personas en Colombia”.