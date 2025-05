“Se cagan sus vidas porque quieren más”: Bolívar ante la ingreso a La Picota de Iván Name

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Protección Social del gobierno de Gustavo Petro, publicó un fuerte mensaje luego de que se conocieran las imágenes del ingreso de Iván Name, expresidente del Senado, a la cárcel La Picota, en donde permanecerá por orden de un juez luego de ser señalado de recibir más de 3000 millones de pesos de la UNGRD.

El senador Iván Name fue capturado por agentes de la Dijín, por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fuerte mensaje de Gustavo Bolívar luego de la llegada de Iván Name

“Políticos adinerados, con jugosos salarios, con todos los privilegios, con pensiones millonarias aseguradas, honrados por la democracia con altos cargos y se cagan sus vidas porque quieren más. No tienen fondo. Penoso, doloroso, verlos esposados rumbo a la cárcel”, escribió Gustavo Bolívar a través de su cuenta de X antes Twitter.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “¿Cómo Andrés Calle? ¿Olmedo López y Sneyder Pinilla? ¿Carlos Ramón González? ¿Ricardo Bonilla? ¿Luis Fernando Velasco? Mentiras, ya sé, ¿habla del clan Torres que financia al Pacto Histórico y sus 600 mil millones en contratos? La lista sigue, y varios caerán presos", “Usted se hizo elegir senador con la consigna de reducir los salarios de los congresistas, en que va “el show” … porqué esa no es una pregunta de la consulta popular? No que iba a gobernar el cambio?“, ”Respetado Gustavo, siendo sinceros, TODOS HURTAN, sea der, centro o izq; es el cáncer qué carcome a nuestra Patria!! Lo ideal, educación y principios, que el dinero no sea el objetivo de los políticos. Duele Colombia y estoy seguro q donde no se hurten 1 peso, no habría desigualdad" y “Ojalá lean esto Roy, Benedetti, Nicolás, Laura, etc los aliados sin fondo de su amor Petro”.