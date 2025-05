Atrapan a un ladrón de motos y la Policía en vez de realiza el procedimiento le ruega a la victima no denunciar porque ya va a entregar turno

La inseguridad en Bogotá sigue siendo el principal problema de las autoridades en la capital y sobre todo de Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad. Uno de los crímenes más comunes es el robo de motos en la ciudad en cualquier tipo de modalidad, algo que ha llevado a los ciudadanos a contratar servicios de rastreo y seguridad privada para proteger su patrimonio. De hecho, en redes sociales se viralizó la recuperación de una moto robada, pero indignó la actitud que tomó uno de los policías que llegaron al lugar.

En redes sociales varios videos se viralizaron de la recuperación de una moto robada en el centro de Bogotá, en donde gracias a un grupo privado de seguridad y rastreamiento de vehículos lograron ubicar la motocicleta hurtada e inclusive lograron atrapar al ladrón de la moto.

El vídeo deja ver como llegan hasta un taller en el centro de la ciudad en donde, para sorpresa de nadie, tenían más motocicletas robadas, a las cuelas les habían cambiado las placas.

Una vez ubicado el vehículo y el ladrón, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron hasta este taller en el centro de la ciudad, pero la actitud de los agentes deja mucho que desear. Una de las personas que le ayudaron a recuperar la moto le preguntan al agente “¿cómo va a hacer la devolución de la moto, en la estación de Policía?“.

El agente responde que prefiere hacer la entrega en el lugar, con el fin de que el dueño de la moto simplemente recupere su vehículo y se vaya a su casa como si nada hubiera pasado. Es más, en un momento se dirige directamente a la víctima y le dice:

“Vea, es que eso es un chicharrón. No es por no hacer el procedimiento pero es que vea, le toca a uno gastar plata, se va uno a mamar tiempo. Por ejemplo, yo entrego turno a las dos de la tarde y como mínimo si nos vamos a hacer la denuncia me da la media noche”, le dijo el agente a la víctima.

Según se pudo conocer, la víctima del hurto hace caso o miso a la ‘recomendación’ del oficial y se dirigió a interponer la respectiva denuncia en contra de este ladrón. Eso sí, en redes sociales las personas se indignaron por la respuesta del oficial de Policía y aseguraron que por esa razón cientos de delincuentes están en la calle así sean atrapados.