“Sus escándalos lo hacen cada vez más ilegítimo en el poder”: Cabal al radicar denuncia contra Petro

La senadora María Fernanda Cabal denunció este martes, 6 de mayo, al presidente de la República Gustavo Petro, por falsedad ideológica en documento público ante la Comisión de Acusaciones. La razón principal es porque en el viaje que hizo el mandatario a París en junio de 2023 estuvo “desaparecido” por 48 horas.

La base de la denuncia es la más reciente carta publicada por el excanciller de la República, Álvaro Leyva, en la que con fechas exactas relató las veces que el mandatario se desapareció.

Cabal radicó la denuncia contra Petro por el retorno de París y por las verdaderas causas de su llegada tarde

“Acabo de radicar denuncia en la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro por Falsedad ideológica en documento público, porque falta a la verdad cuando intenta engañar en un documento que se presume veraz y que está obligado a la transparencia para la credibilidad al público al que gobierna, de la ciudadanía a la que gobierna, en cuanto al retorno de París", dice en la primera parte del video publicado en sus redes sociales.

Luego agregó, “¿Qué le pasó presidente? ¿si fueron fallas técnicas como lo consignaron allí? o fue lo que dice Álvaro Leyva que usted se perdió, o lo que dice su hija contradiciendo lo que se consigna en el documento, que usted estuvo de visita familiar. Esto parece una nimiedad, pero no lo es, y es recurrente, y estoy de acuerdo en que cada vez más usted presidente Petro se acerca a la indignidad y no es capaz de gobernar a Colombia”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "En un país distinto, con una verdadera oposición, con la mitad de escándalos de Petro, ya lo hubiesen sacado del poder hace rato. En Colombia no existe oposición, sus integrantes se preocupan más por like y su propio ego“, ”Muy bien, y si no quieren actuar, manifestar a la Corte suprema que actúen, so pena de estar cometiendo la comisión de acusaciones el delito de Prevaricato!!“, ”Comisión de absoluciones dónde nada pasará" y "Nada sucede, ya ha infiltrado, sus guerrilleros en las instituciones“.