“Petro está ejecutando la toma de Colombia a sangre y fuego como hizo el M-19 con el Palacio de Justicia”: Vicky Dávila

El discurso del presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar tras las marchas en favor de la consulta popular fue en iguales partes polémico e incendiario, ya que amenazó con tomarse el Congreso si no aprobaban la consulta. Ante esto, Vicky Dávila reaccionó y aseguró que “Petro está ejecutando la toma de Colombia a sangre y fuego como hizo el M-19 con el Palacio de Justicia”.

En sus redes sociales la candidata presidencial y periodista recordó que “en 1985 el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Hoy, Petro, quien perteneció a esa organización terrorista, está ejecutando la toma de Colombia a punta de populismo, terror, amenazas y unos grupos criminales repotenciados“.

Además, Vicky Dávila aseguró que el presidente Petro es violento, amenaza la democracia, amenaza al Congreso y, según dice, se apoderó de la salud, las pensiones y la Corte Constitucional. “¿Qué estamos esperando? Que Petro nos dé un golpe de estado como lo hizo Pedro Castillo en Perú. Petro se quiere quedar y no se lo vamos a permitir. No y no“.

“Vamos a defender la libertad, la democracia, el orden, las instituciones, la ley y Pedro se va o se va el 7 de agosto del 26. Petro, tome nota”, dijo la candidata presidencial. Con esto, la periodista dejó ver que desde la oposición harán todo lo posible para derrotar al mandatario en las urnas en el 2026.

Aunque para las elecciones presidenciales falte más de un año, este tipo de actos como el que realizó el presidente Petro, y la misma consulta popular, son con el fin de empezar a hacer campaña y buscar votos a favor de una eventual reelección o para el candidato del Pacto Histórico.