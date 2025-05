“El pueblo es el dueño del territorio y del Estado”: Petro y su invitación a salir a marchar el 1 de mayo

El presidente Gustavo Petro durante la firma del contrato de concesión APP del corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, se refirió a la jornada de manifestaciones que habrá este jueves 1 de mayo, en la celebración del Día del Trabajo. El mandatario aprovechó para invitar a la población a salir a las calles.

“Mañana es primero de mayo y hemos convocado a millones y millones de personas a que salgamos a las calles, a la plaza pública, así como ahora, para luchar por algo mínimo, pero absolutamente justo: los derechos de la gente que trabaja”.

El jefe de Estado recalcó la importancia de la consulta popular que será radicada en el Senado, con el objetivo de que sea la ciudadanía quien elija el futuro de la reforma laboral.

“No hay institución que pueda decirle no al pueblo. Cualquiera de estas instituciones constituidas que decida no representar al pueblo, no puede existir. Dice la Constitución que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y no en ningún rey o reyezuelo o reyezuela”, señaló Petro.

El presidente aseguró que “el pueblo colombiano no va a ser tan bobo como Esaú. No vende sus escrituras sobre la propiedad del Estado colombiano, porque es el dueño y señor y es la dueña y señora. Y lo vamos a demostrar el 1° de mayo. Que no se les ocurra ir contra el pueblo”.

En su discurso ante los habitantes de La Dorada, el presidente Petro se refirió a los derechos laborales que deben tener los colombianos y por lo que se tienen que luchar apoyando la Consulta Popular que será radicada mañana en el Senado de la República.

“Tener que preguntar en una consulta que el día acaba a las 6 de la tarde o que las mujeres tienen derecho, cuando llegan los días de la menstruación, si estos son difíciles, a visitar un médico o que después de las seis, si se trabaja, debería haber un recargo para el patrón, de tal manera que el trabajador o la trabajadora gane más, o que si eso sucede en sábado y domingo, lo mismo, lo que se hace casi en todas las naciones del mundo, pero que aquí se volvió pecado pedir, como si estuviéramos pidiendo demasiado”, aseguró.