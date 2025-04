Presidente Petro dice que convocará la consulta popular por decreto si el Senado no la aprueba en 30 días

En la noche de este lunes 28 de abril el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo Consejo de Ministros. En ese espacio volvió a defender la necesidad de transmitir sus intervenciones en televisión abierta y cuestionó duramente a congresistas y magistrados. Así mismo, dijo que en caso de que el Senado no apruebe la consulta popular en los 30 días que menciona la Constitución, la convocará por decreto.

“Si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley”, explicó el presidente Petro.

El primer mandatario también calificó como “duquistas” a los funcionarios de otros poderes del Estado que han optado por oponerse a que los consejos de ministros se transmitan en televisión abierta.

“Nunca dijeron ni pío cuando la televisión nos calumnia todos los días, al presidente y a su familia. Y ahora sí, porque el presidente quiere que se haga una consulta, entonces censuran al presidente. Pues eso es un Estado absolutamente parcial, no es democrático, tiene que ver con una corruptela”, sostuvo jefe de Estado.

Así mismo, advirtió que el Senado debe aprobar la consulta popular que radicará el próximo 1 de mayo, con el fin de que los colombianos puedan expresarse en las urnas frente a varios puntos que inicialmente había propuesto el Gobierno Nacional en su fallida reforma laboral.

“Si le quitan el derecho de participar al pueblo, es decir, la democracia participativa. No estamos hablando de la Constitución de 1991, sino de la 1886. Y si un poder constituido lo hace tapándole el poder al pueblo, pues no tiene razón de ser, porque se vuelve ilegítimo inmediatamente. Entonces, la línea de acción se vuelve otra, que en su momento conversaremos. No es una amenaza, esta es la esencia de la democracia”, indicó el mandatario.

“¿El Partido Liberal está pretendiendo taparle la boca al pueblo?“: Petro

El presidente también cuestionó duramente un proyecto de ley que está siendo impulsado por el congresista liberal Miguel Ángel Pinto, quien en el pasado también estuvo detrás del hundimiento de la reforma laboral radicada por el Gobierno Nacional.

El jefe de Estado aseguró que se trata de una alternativa a la reforma laboral. Y señaló que le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, radicar un mensaje de urgencia con el fin de que desde este 29 de abril se empiece a discutir esa nueva reforma laboral, pues consideró que no tienen tiempo para llevar a cabo un nuevo trámite legislativo de estas características.

“En la ponencia sabremos si es una burla al pueblo”, sostuvo Petro.