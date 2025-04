Indignación por indígenas que llegaron a la Universidad Nacional a montar campamento; no dejan entrar a los estudiantes a clase

El presidente Gustavo Petro encendió la polémica cuando anunció nuevamente marchas en todo el país, esta vez para apoyar la consulta popular y, supuestamente, presentar el texto al congreso el próximo jueves 1 de mayo. Por esto, miles de indígenas están llegando a Bogotá, con el fin de que asistir a estas movilizaciones y demostrar su apoyo al Gobierno Petro. Lo que disgustó de la presencia de las comunidades en la ciudad es que montaron su campamento en la Universidad Nacional y no están dejando que los estudiantes entren a clase.

Durante todo el fin de semana se reportó que cientos de indígenas están llegando a Bogotá para asistir a las marchas del 1 de mayo y eligieron a la Universidad Nacional como su punto de concentración, algo que tiene indignadas a varias personas. Varios vídeos y fotografías en redes sociales mostraron que el coliseo de la universidad está colmado de carpas, así como varios edificios y la plaza ‘del Che’.

Sumado a esto, lo que más indignación ha generado es que las comunidades indígenas se han apoderado de varios edificios de la universidad y no están dejando entrar ni a los profesores ni a los estudiantes a las aulas de clase. La comunidad de la Universidad Nacional ha manifestado que no entiende el por qué de esta situación, ya que en movilizaciones pasadas han recibido a las comunidades en las instalaciones y no habían tenido inconvenientes.

De igual forma, la indignación no llegó solamente por la ocupación de los edificios y los conflictos que se han generado entre los estudiantes y docentes con los representantes de la minga. Un vídeo difundido en redes sociales dejó ver como una persona increpa a varios indígenas que solamente permiten el ingreso a un edificio de personas de la minga y asegura que las directivas de la Nacional les dieron la autorización para hacer esto.