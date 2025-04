Joven colombiana obtiene visa a EE. UU. en solo cuatro días gracias a ChatGPT

En un contexto donde obtener la visa a Estados Unidos puede representar una espera de hasta dos años, una joven colombiana demostró que la preparación inteligente puede marcar la diferencia. Karen Agudelo Londoño, a través de su cuenta de TikTok, relató cómo logró obtener su visa en tan solo cuatro días, apoyándose en herramientas digitales y, en especial, en la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando decidió diligenciar por su cuenta el formulario DS-160, requerido por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Con determinación, Karen evitó intermediarios y optó por aprender del proceso por sí misma.

“Me metí a la página de la embajada y diligencié un formulario (DS-160). Lo hice yo solita y sin asesoría de nadie”, afirmó en su video.

Sin abogados, sin fotografías profesionales y sin recurrir a tramitadores, se encargó incluso de tomarse ella misma la foto requerida:

“Yo misma me tomé la foto. De hecho, ni siquiera me había bañado. Fui y medio me peiné un poquito y me tomé la foto y quedó bien”.

La Inteligencia Artificial como entrenador para la entrevista

El verdadero diferencial llegó en la preparación para la entrevista consular. Agudelo se apoyó en ChatGPT para ensayar posibles preguntas, respuestas y comportamientos adecuados durante la cita.

“Llegué, saludé al Cónsul, y me empezó a hacer muchas preguntas, me puse nerviosa, pero pudo lograrlo”.

PUBLICIDAD

Con constancia, logró reagendar sus citas en línea para realizar la toma de huellas y la entrevista el mismo día, lo que aceleró el proceso. Compró tiquetes y viajó de inmediato.

Finalmente, la buena noticia llegó cuando el funcionario le entregó su pasaporte con la aprobación:

“Su visa ha sido aprobada”, le dijo el cónsul, mientras colocaba un papel blanco en el sobre.

Su historia se ha vuelto viral como ejemplo de cómo la preparación con ayuda de la tecnología pueden facilitarle la vida y solucionarle los problemas.