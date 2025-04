Novio de Tatiana Hernández rompe el silencio: “Está viva”

Tatiana Hernández, estudiante de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, desapareció el pasado domingo 13 de abril en Cartagena, generando una profunda consternación en la comunidad. La joven, de 23 años, realizaba su internado en el Hospital Naval de Bocagrande y fue vista por última vez en los espolones frente al mar Caribe, donde sus familiares encontraron su celular y sandalias.

Las autoridades han planteado diversas hipótesis sobre su desaparición, que van desde una caída accidental al mar hasta una posible intervención externa. Sin embargo, los registros de cámaras cercanas no han aportado pruebas concluyentes.

Primeras declaraciones del Novio

Durante una marcha en Cartagena, David Espitia, novio de Tatiana, expresó su esperanza de que la joven esté viva y pidió su pronto regreso. “Yo lo único que espero en este momento es que, donde sea que esté ella… porque yo sé que ella está... No está bien, pero está en algún lado, y está viva”, dijo con la voz entrecortada.

Así mismo, declaró que, "“Yo solo espero que en el momento en que ella llegue, esté en las mejores condiciones que se pueda." Y terminó sus cortas declaraciones esperando que vuelva pronto pues para el joven es su único deseo ahora mismo.

Días antes, Lucy Díaz, madre de Tatiana, también hizo un llamado emotivo, asegurando que su hija podría estar retenida en algún lugar. “Pido que se pongan la mano en el corazón y le abran las puertas del lugar donde se encuentra Tatiana, porque sé que está encerrada en algún sitio. Ábranle las puertas. Yo sé que ella alza la mano, y por lo generosa que ha sido con todo el mundo, la van a ayudar, me la van a hacer llegar a donde yo estoy”, expresó.

Carlos Hernández, padre de la estudiante, indicó que el CTI se encuentra haciendo las respectivas investigaciones, aunque no les han dado más detalles para evitar entorpecer la búsqueda. “Si llegan a ver alguna silueta que se parezca a ella... No se sabe si le habrán cambiado el color del cabello, la ropa (...) Ya es mucho tiempo. No se sabe la apariencia que tenga ahorita”, comentó.

Finalmente, la investigación sigue abierta, con operativos en mar y tierra, y una recompensa de 200 millones de pesos para quien aporte información veraz sobre su paradero. La familia y amigos de Tatiana continúan movilizándose y difundiendo su imagen, con la esperanza de que pronto regrese a casa.