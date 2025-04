“Venían vestidos del DAS”: Familiar de uno de los vecinos de Lucho Herrera reveló cómo se llevaron a su tío

El país sigue estremecido tras las declaraciones de los exparamilitares alias ‘Ojitos’ y alias ‘Menudencia’, quienes vincularon a la estrella del ciclismo nacional, Lucho Herrera, en cuatro homicidios. De acuerdo a los testimonios de los ‘paras’, el exdeportista les aseguró que cuatro de sus vecinos eran guerrilleros y que querían secuestrarlo.

Efectivamente, las personas desaparecidas y posteriormente asesinadas, vivían al lado de Lucho Herrera, pero se dieron cuenta tras cometer el crimen, que los individuos no pertenecían a ningún grupo armado y que el objetivo del exciclista, era apoderarse de sus tierras. Así lo relató Noticias Uno en su informe.

Sobrino de una de las víctimas revela detalles de la desaparición de su tío

Noticias Uno entrevistó a un pariente de las cuatro víctimas, quien relató cómo fue que se llevaron a su tío de manera indiscriminada.

Andrés Fabián Rodríguez es sobrino de Diuviceldo Torres, una de las víctimas, el joven aseguró que presenció el momento en el que hombres vestidos con prendas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), llegaron a la residencia de su familar.

Él estaba sentado comiéndose algo que le había dado la esposa, cuando preguntan Diuviceldo Torres. Estas personas venían con gorra, chaleco y brazalete del DAS”, dijo el hombre quien agregó que le explicaron a su tío que estaba inmiscuido en un hurto.

“Ellos le dicen que los acompañe por una presunta investigación de un robo”.

Andrés Fabián Rodríguez señaló que no tuvo tiempo de despedirse de nadio, porque uno de los hombres le puso una pistola en la cintura.

“Cuando volteo a mirar lo suben al platón y lo botan boca abajo. Cuando salimos todos, la camioneta ya había arrancado. Hasta ahí fue la última vez que lo vimos. Bajamos mirando las alcantarillas, los potreros, pero no se volvió a saber nada”, aseveró Rodríguez para el medio citado anteriormente.

Finalmente, el sobrino de Diuviceldo Torres, dio a conocer la cercanía que tenía su familia con Lucho Herrera.

“Él vivió aquí, él tenía la casa paterna, la vendió. Aquí cerca tiene dos o tres fincas más. Él es residente en Fusagasugá”, concluyó.

Por ahora, una juez de Fusagasugá le compulsó copias al ganador de la Vuelta a España para que se le investigue. De momento Herrera solo ha publicado un comunicado asegurando que nunca perteneció a un grupo armado.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales, ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, me dediqué a trabajar de forma honesta”, dijo el exciclista.