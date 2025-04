“Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó no hubo presidente unas horas. Incumplió con la constitución”: María Fernanda Cabal

La presunta operación estética a la que se sometió el presidente Gustavo Petro habría ocasionado un lío legal y político más grave de lo que se cree, principalmente porque el mandatario habría incumplido un artículo de la Constitución Política de Colombia. Sobre esto, María Fernanda Cabal, precandidata presidencial para el 2026, explicó cuál es el artículo y cuál es la falta por la que el mandatario podría estar en graves problemas.

A través de su cuenta de X, María Fernanda Cabal aseguró que Petro incumplió con un artículo de la Constitución Política de Colombia, el cual rige al presidente y al vicepresidente directamente. “¡Por favor! Que haga lo que le parezca con él mismo, pero que respete la Constitución Política art 202. Si Petro estuvo bajo anestesia general y no lo informó pues no hubo presidente por algunas horas“, aseguró Cabal.

Además, la senadora sentenció al Petro y dijo que “este personaje viola todas las reglas constitucionales y legales. Se acostumbró a no sufrir las consecuencias por su actuar”. Frente a esto, varias personas no entendieron a qué se refiere la falta a la constitución y en específico al artículo 202 de la Constitución.

El artículo 202 hace referencia a las funciones y deberes del vicepresidente, así como se hace su elección; sumado a esto, estipula que “en las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período”.

Frente a esto, lo que se explica es que si el presidente Petro estuvo bajo anestesia durante el su presunta intervención estética habría incumplido con este artículo, porque no avisó y no dejó encargado al vicepresidente durante las horas en las que no estuvo consciente . Finalmente, falta esperar si, en efecto el presidente estuvo inconsciente durante algunas horas y, como se sabe, no avisó, pueda conllevar a algún tipo de sanción en contra del presidente Petro.