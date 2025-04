Ofertas de trabajo para personas sin experiencia en Bogotá: Alcaldía promociona 740 vacantes

En las últimas horas la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá informó que durante esta semana estará ofreciendo 740 vacantes labrales con el fin de contratar a personas sin experiencia laboral. La aplicación a estos procesos de contratación se realizará de forma virtual.

PUBLICIDAD

(Lea también: Atención, mujeres: consulta popular de Petro propone que haya licencias por “periodos menstruales incapacitantes”).

“Desde la Secretaría seguimos implementando acciones concretas para aumentar las oportunidades de empleo formal, promover ingresos estables y garantizar el acceso equitativo al mercado laboral. Queremos que más personas, sin importar su trayectoria previa, puedan vincularse a una empresa y así contribuir a la productividad y desarrollo de Bogotá”, indicó el director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la entidad pública, Guillermo Alarcón.

¿Cómo aplicar a las vacantes laborales?

Entre tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico les recordó a los ciudadanos que pueden aplicar a estos trabajos por medios virtuales.

Puntualmente, pueden acceder a ellas en la página web www.serviciodeempleo.gov.co.

Entre otras cosas, mencionaron que hay cargos disponibles en roles de operarias, ayudantes de obra, asesores (as) comerciales, técnicos (as) de mantenimiento, conductores (as) con licencia C2 y C3, auxiliares de producción, y agentes bilingües (nivel B2).

“La oferta laboral incluye 490 oportunidades para jóvenes, 200 cargos dirigidos a personas mayores de 50 años y 50 vacantes exclusivas para mujeres. Estas plazas están disponibles para personas con formación en básica primaria y secundaria”, informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

PUBLICIDAD

¿Dónde buscar trabajo en Bogotá?

En caso de que los ciudadanos quieran recibir más información sobre vacantes laborales disponibles, pueden acudir a la Agencia Distrital de Empleo, en la Carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, local 12, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

A su vez, indicaron que pueden acercarse los lunes, miércoles y viernes de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. a los siguientes puntos:

● Usaquén: Calle 165 # 7 – 38 (CDC Servitá)

● Ciudad Bolívar: Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70

● San Cristóbal: Av. Primero de Mayo #01 – 40 sur

● Rafael Uribe Uribe: Calle 32 Sur # 23 – 62