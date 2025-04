“Yo nunca he estado del mismo lado de Quintero”: Carrillo criticó propuestas con las que busca atención

Carlos Carrillo, director general de la UNGRD, le respondió a través de sus redes sociales con un fuerte mensaje a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y primero en renunciar a su cargo, por lo que denominó "desesperada búsqueda de atención para justificar la fábula de una persecución política“.

Carrillo aseguró que Quintero manosea todas las causas que generan indignación en los colombianos y que nunca ha estado en el mismo lado.

Carrillo volvió a marcar distancia de Daniel Quintero Calle y le hizo fuertes críticas

“¿Qué bandera demagógica falta? ¿La cadena perpetua a violadores? En su desesperada búsqueda de atención para justificar la fábula de una persecución política, Pinturita manosea todas las causas que pueden generar indignación en los colombianos”, escribió en la primera parte del mensaje.

Luego siguió con lo que los progresistas siempre han criticado es que se ataquen entre ellos en público, por lo que de antemano Carrillo dijo: “Y para los que dirán: “No se dividan porque gana el uribismo” les digo lo siguiente: Yo nunca he estado del mismo lado de Quintero, yo siempre he estado del lado de la decencia“.

Por su parte Quintero le respondió diciendo que: “Mi primer aporte a la unidad será no responderle a Carrillo. Vamos a resetear la política en Colombia y vamos a empezar por la envidia”.

Algunos de los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Estoy seguro que usted cree estar haciendo algo bueno, pero no es así... El apodo se lo ganó por estar a favor del estallido social, la bandera demagógica que nombras hace parte de las luchas contra la desigualdad. No estoy con Quintero, pero eso que haces no le aporta al progresismo”, “Sr Carrillo, su dignidad como funcionario debe ser cuidada y ejercida cabalmente. Por el proyecto, por lo que queda”, “Carrillo, toda la razón. Pero a los senadores si hay que apretarlos por ahí” y “¿Buscando protegerle los beneficios a los amigos? Sea serio Carrillo”.