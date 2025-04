Petristas arremetieron contra Nubia e hijos por una petición que le hicieron al presidente

En las últimas horas se conoció un nuevo video de los creadores de contenido Nubia e hijos, quienes le hicieron una petición especial al presidente Gustavo Petro para que les preste más atención a los campesinos de Colombia.

“Señor presidente, este mensaje es para usted y para todos los anteriores, porque esto no es de partidos, esto es de dignidad, esto es del pueblo. El campo lleva décadas en el olvido y aun así seguimos alimentando el país. Mientras las ciudades crecen, aquí seguimos sin vías, sin salud y sin apoyo”, expresaron.

Y señalaron que cuando se acercan las elecciones, los candidatos a cargos públicos les hacen promesas para conseguir votos, pero una vez en el gobierno no las cumplen.

El video, que dura menos de un minuto, causó indignación entre algunos sectores que respaldan al presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, criticaron a Nubia e hijos por no tener en cuenta que hay varias iniciativas que ha impulsado el gobierno nacional y que han sido tumbadas u obstaculizadas por otros organismos del Estado, como el Congreso y la Corte Constitucional.

Nubia e hijos reaccionaron a las críticas de los petristas

Poco después de que se hiciera público su video, Nubia e hijos se refirieron a las críticas que les hicieron algunos defensores de la gestión del presidente Petro.

"Siempre tratamos de responder todos los comentarios. Con el amor y debido respeto que nos caracteriza.Hemos decidido no responder comentarios en este ya que sabemos que ha muchos les cuesta no volver esto un tema de partidos. Solo hacemos un par de claridades. No estamos desinformado estamos hablando de una realidad que vive el campo hace décadas", indicaron a través de su cuenta en la red social X.

Entre tanto, señalaron que si bien reconocen que ha habido “ayudas” por parte de este y otros gobiernos, han hecho falta políticas públicas claras destinadas a apoyar a los campesinos. Por ejemplo, criticaron el hecho de que regalen bultos de abono mientras los campesinos tienen dificultades para vender sus productos.

“Que fuerte que no se pueda dar una opinión. El mensaje no fue político, fue humano. No se habló de un partido, se habló del campo, del abandono histórico, de una verdad que ha sido ignorada por décadas por todos los gobiernos. El fanatismo no puede seguir nublando lo esencial”, concluyeron Nubia e hijos en otra publicación.