Juicio de Nicolás Petro: presentan pruebas con las que esperan demostrar que el hijo del presidente no participó en la campaña

El juicio en contra de uno de los hijos del presidente Gustavo Petro, y de uno de sus más cercanos durante la campaña presidencial, sigue siendo uno de los más importantes del país, solo superado por el del expresidente Uribe y por el caso de la UNGRD. Ahora bien, con respecto al juicio en contra de Nicolás Petro se supo que la defensa del hijo del presidente buscará deslegitimar las acusaciones de la Fiscalía, demostrando que no tuvo injerencia en la campaña ‘Petro presidente’.

Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente Gustavo Petro, quien también fue uno de los más cercanos al mandatario durante su campaña a la presidencia, se encuentra en juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso ha tenido varios ‘giros dramáticos’ durante su desarrollo, sobre todo por la participación activa de su expareja, Day Vázquez, quien ha revelado varios chats y conversaciones comprometedoras en contra del hijo del presidente.

Las revelaciones de Vázquez han ayudado a la Fiscalía General de la Nación a reforzar su hipótesis de que Nicolás Petro tenía un rol activo al interior de la campaña ‘Petro presidente’ y parte de los dineros que percibió de manera ilegal pudieron haber ingresado o provenido de esa campaña. Por esto, su defensa está buscando desestimar los señalamientos de la Fiscalía y aseguraron que Nicolás Petro no tuvo ningún tipo de injerencia en la campaña presidencial de su papá.

Desde la defensa de Nicolás Petro presentaron varios documentos, organigramas, listados oficiales y certificados de operadores y responsables financieros o personas adscritas administrativamente a la campaña ‘Petro presidente’. Según informó la defensa, en ningún documento oficial o extraoficial de los que la campaña del ahora presidente presentó ante el CNE figura su hijo Nicolás Petro.

Con esto, esperan demostrar que no existió dicha participación de Nicolás Petro en la campaña presidencial y no existió ningún rol financiero en la misma. Ahora bien, no es claro si también explicarán de dónde salieron los recursos con los que se enriqueció Nicolás Petro o si solamente quieren desvincular a la campaña ‘Petro presidente’ del proceso.