“La gente quiere la reelección”: Isabel Zuleta propone diseño de camiseta con el llamativo mensaje

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, que actualmente integra la Comisión Quinta del Senado, publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter, en el que pone sobre la mesa el tema de la reelección del presidente Gustavo Petro, a pesar que en múltiples oportunidades el mandatario ha insistido en que entregará el poder en el 2026.

En el mensaje presenta una propuesta de camisetas en la que aparece el mensaje directo sobre el presunto deseo de la población de querer la reelección del presidente.

La senadora Isabel Zuleta estaría promoviendo la reelección del presidente Gustavo Petro

En la publicación, la senadora escribió: "¿Qué tal este diseño de camiseta?“ y acompaña un diseño de una camiseta de color verde con letras blancas, que dice: ”La gente quiere la reelección“.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron, como sus seguidores: "Senadora, no insista más en eso, ya el presidente dijo que no, toca es prepararse para ganar con otro candidato y que se pueda dar continuidad y corregir tantos errores en este gobierno“, ”Yo la quiero. Yo estoy de acuerdo con la reelección la mejor opción para dar por terminado el cumplimiento de nuestro gobierno es la reelección“, ”Muy sencilla, necesitamos algo que impacte más“ y ”Me encanta“.

Por otro lado los detractores dicen: “¿Cuál gente, Isabel? Porque yo apoyé el proyecto progresista pero no apoyo la reelección. Es descabellado", “Qué obsesión l

a de esta señora, que le pasa con ese señor… es increíble el nivel de fanatismo. Parece que odiase a Colombia", “Terrible el diseño y terrible el concepto”, “No queremos reelección”, “¿Qué gente? Porque yo no y animal no soy” y “Tan horrible como una reelección de Petro”.