“No me interesa el fracaso total, me interesa la Paz Total”: Petro

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter, para utilizar símiles entre la Semana Santa y las oportunidades que tuvieron los del ELN a través de la estrategia de su gobierno, la ’Paz Total‘. Además, reveló que 11 alcaldes estaban a su servicio, facilitándoles camionetas. El mandatario lo hizo más de quince días después, que el programa los Informantes habló con los cabecillas en el Catatumbo.

En el mensaje también asegura que los que piensan que su “amor personal y estratégico por la paz”, no lo deben confundir con “ingenuidad”.

Petro habló de la ‘Paz total’ y de lo que ha pasado con el ELN

“A mí no me interesa el fracaso total, me interesa la Paz Total. La guerra es el fracaso total. Pero mi amor personal y estratégico por la paz, no debe tomarse como ingenuidad. Se equivocan si lo piensan. Catatumbo debe ser una zona de paz y de unión entre dos pueblos, una zona para producir alimentación para los seres humanos”, dijo en la primera parte del mensaje.

Luego se refirió a lo que el ELN decidió en el Catatumbo. “El ELN escogió el camino de la crucifixión, yo quiero para Colombia el camino de la Resurrección. Ustedes señores del ELN tenían los dos caminos ante sí. Hace unos días, las autoridades venezolanas, capturaron 11 alcaldes del Zulia, entre oficialistas y de la oposición, todos prestaban sus vehículos a ustedes, señores del ELN, para transportar las armas y la cocaína. El camino de los alcaldes era el camino de la crucifixión. Así no se hace una revolución".

Luego hizo las referencias a Jesús, diciendo que “Hoy Jesús se recuerda en nuestra cultura, ese Jesús que crucificaron, se transforma en liberación. La paz en Colombia es la liberación del pueblo, su emancipación No porque yo sea moralista, no lo soy, sino porque el poder en el mundo al dictaminar la prohibición de la cocaína, nos condenó como nación a la violencia”.

Habla de lo que ha sido la prohibición de las drogas y el efecto en el país, para terminar diciendo que “le hemos dado drogas al mundo: oro robado por europeos, quinua, medicinal, tabaco, café, ahora con el café, démosle alimentación, inteligencia, poesía y oxígeno al mundo. Que nuestros campesinos no sufran más; ellas y ellos son el verdadero sustento de la Nación. Escojan el camino de la Resurrección, personal y nacional”.

Algunas de las respuestas que recibió el presidente son: "Hoy hay un FRACASO TOTAL Presidente @petrogustavo. Colombia no tiene ni paz total, ni mucho menos somos potencia mundial de la vida. La seguridad, como muchos otros temas le quedó grande. Volvimos a los años 90, donde reinaba el miedo y la zozobra", “Se le olvidó que usted fue el que le entregó el país nuevamente a las guerrillas que es el presidente más malo en la historia y que ha estado robando de lo lindo con sus secuaces qué decepción para todos los que votaron por usted Gracias a Dios Yo no voté por usted guerrillerito”, “Recuerde que lo único que resucita es lo que está muerto, y gracias a su permisividad las guerrillas están más vivas que nunca.” y “Usted fracasó y se niega a creerlo pero siempre existen quienes le digamos que le falta más personalidad para ser un presidente digno para este país”.