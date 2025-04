Una mujer se peleó con una agente de Migración que no la dejó viajar porque tenía el pasaporte dañado

En el Aeropuerto El Dorado de Bogotá se vivió un polémico enfrentamiento entre una viajera y una agente de migración, quien no le permitió viajar a Panamá por tener el pasaporte roto. La contienda inició porque para la mujer el pasaporte era perfectamente funcional, pero la ley no le permitía viajar de esa manera, por lo que la agente de Migración estaba haciendo cumplir la ley.

El vídeo que grabó la propia mujer a quien no le permitieron viajar, deja ver la causa del enfrentamiento entre la viajera y la agente de Migración Colombia. “Me estás diciendo que mis derechos como ciudadana colombiana no pueden ser tenidos en cuenta porque un pasaporte se le sacó una esquina. Vas a revisar y el pasaporte está despegado. Mira, mira. Agarrado de un solo lado porque se sacó. Y por eso tengo que perder los tiquetes y que mis hijas se queden sin viajar también, a pesar de que estoy en proceso de residencia en Panamá”, aseguró la viajera.

Ante esto, la agente de Migración Colombia toma el pasaporte y le muestra a la mujer que, efectivamente, está dañado, pero no cómo ella indica. El pasaporte estaba totalmente desprendido de la portada y estaba solamente agarrado por un hilo, algo que demuestra que estaba completamente dañado. Además, la agente le dice que para viajar tenía que gestionar un nuevo pasaporte, porque con ese era imposible hacer el viaje.

La señora se indigna y le reclama por hacerle perder el viaje y el de sus hijas, pero la ley respalda la decisión de la agente, por lo que no podía hacer nada. Lo que indignó a los internautas es la forma en que la señora se dirige a la mujer, porque no le estaban haciendo nada ilegal ni un mal procedimiento.