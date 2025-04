¿Quién se accidenta más al volante en Colombia? Estudio revela la verdad sobre mujeres y hombres conductores

La creencia de que las mujeres son las responsables de la mayoría de los accidentes de tránsito ha sido ampliamente difundida, pero las cifras cuentan una historia distinta. Un informe reciente de Fasecolda pone en evidencia que, contrario al estereotipo, los hombres tienen una participación mucho mayor en siniestros viales, incluyendo aquellos con consecuencias fatales.

De acuerdo con los datos analizados entre 2010 y 2021, las mujeres representaron solo el 13,3 % de los conductores involucrados en accidentes de tránsito. Por el contrario, los hombres registraron una tasa tres veces más alta en eventos con víctimas fatales.

El gerente de Autos de Allianz Colombia, Juan Sebastián Guerrero, explicó que

“Las mujeres tienden a tener un historial de siniestralidad más favorable que los hombres”,lo que se traduce en menos accidentes y menor severidad en los mismos.

Costos de siniestros y seguros

El análisis también señala que, aunque los hombres realizan el 11,4 % de las reclamaciones a aseguradoras —en comparación con el 10,4 % de las mujeres—, los costos promedio por siniestro son un 9,1 % más altos en el caso de los hombres, con una media que alcanza los 11,2 millones de pesos.

Esto refuerza la importancia de contar con una póliza de seguro voluntario, especialmente ante el preocupante panorama de siniestralidad que vive el país. En 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró más de 8.000 muertes por accidentes, lo que representa un incremento del 43,9 % frente al promedio de los últimos cinco años.

Baja cobertura y desigualdad en licencias

A pesar de la alta siniestralidad, solo el 12 % de los vehículos en Colombia cuenta con seguro voluntario o todo riesgo. Este tipo de cobertura protege ante accidentes, robos, daños y responsabilidades civiles.

En cuanto al perfil de los conductores, Allianz indica que los hombres tienen el 71 % de las 13,7 millones de licencias de conducción activas y el 58 % de las pólizas de seguro vigentes, lo que refleja una menor participación femenina tanto en la conducción como en la adquisición de seguros.

Desde el sector asegurador se continúa trabajando en estrategias de concientización para promover prácticas seguras y una conducción más responsable. Guerrero indicó que buscan