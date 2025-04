Vicky Dávila y Margarita Rosa se pelearon por ordeñar una vaca: “No te aterres porque ordeñé una vaca. Atérrate de Petro”

La contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales para el 2026 sigue dando de que hablar y las críticas a todos los precandidatos no se han hecho esperar. La más reciente se presentó entre Vicky Dávila y una persona que aunque no es candidata presidencial, está metida en medio de las polémicas políticas del país, Margarita Rosa de Francisco, a quién no le gustó que la periodista salió en redes sociales ordeñando a una vaca.

La precandidata subió a sus redes sociales un vídeo en Guasca, Cundinamarca, en donde se puso a ordeñar una vaca. Dávila aseguró que lo hizo para recordar a su papá y para reivindicar a los campesinos de Colombia, quienes se sienten abandonados por el Gobierno Nacional. Ante esto, Margarita Rosa de Francisco dijo en su cuenta de X: "Ojo, asesores políticos de campañas: la ordeñada no es un buen símbolo“.

Esta respuesta no le gustó para nada a Vicky Dávila, quien le redactó tremenda pastoral a Margarita Rosa y le pidió dejar de estar pendiente de cómo ordeña vacas y mejor le preste atención a Petro. “No te aterres Margarita porque ordeñé una vaca como lo hacía de niña. Atérrate porque el Gobierno Petro que tú apoyas lleva casi 3 años ordeñándonos a todos y acabando con las empresas, el empleo y la confianza. Han robado miles de millones como lo hicieron con la UNGRD”, aseguró.

“Marchitaron la industria petrolera, nos tienen con déficit de gas, creciendo de manera mediocre al 1,7%. El apagón nos respira en la nuca. Les quedaron mal a los jóvenes con los créditos del ICETEX, muchos ya no pueden estudiar. Atérrate por el mal ejemplo que da tu ídolo Gustavo, por toda la porquería que hizo para llegar al poder, según su hijo Nicolás”, sentenció Vicky.

Finalmente, la periodista acabó su mensaje diciéndole a Margarita Rosa que: “Eres muy inteligente para aterrarte porque ordeñé una vaca y no por la podredumbre que tienes en frente, que está acabando el país y que tú apoyas Margarita Rosa de Francisco”.