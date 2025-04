Gobierno de EE.UU. no responde por hombre deportado por error a El Salvador: Se sabe que sigue con vida

El gobierno de Estados Unidos ratificó el domingo su decisión de no informar a un tribunal federal sobre si tiene planes de repatriar a un hombre de Maryland que fue deportado por error el mes pasado y permanece confinado en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema y la orden de un tribunal de menor instancia para que Kilmar Ábrego García sea enviado de regreso a Estados Unidos.

La jueza del tribunal federal que lleva el caso de Ábrego García sopesa actualmente la posibilidad de conceder una solicitud de la defensa para obligar al gobierno a explicar por qué no debería ser considerado en desacato. Cualquier medida hacia un desacato significaría un vuelco extraordinario en la afirmación de autoridad presidencial del gobierno del presidente Donald Trump, en lo general y específicamente en lo referente a sus políticas migratorias.

La más reciente actualización del gobierno, presentada el domingo según lo establecido por la jueza Paula Xinis, establece esencialmente que la Casa Blanca no tiene nada que agregar más allá de su declaración del sábado, en la que se confirma por primera vez que el hombre de 29 años se encuentra con vida y permanece detenido en una prisión de El Salvador bajo el control del gobierno de ese país. Eso significa que, por segundo día consecutivo, el gobierno federal no ha abordado las demandas de Xinis de que el gobierno detalle los pasos que toma para traer a Ábrego García de regreso a Estados Unidos.

La Corte Suprema federal determinó el jueves que el gobierno debe traer de regreso a Ábrego García. Posteriormente, Xinis emitió una orden en la que se requiere que el gobierno de Trump dé a conocer “ubicación física actual y el estado de custodia” de Abrego García y “qué pasos, si los hay, ha tomado y tomará la parte demandada, y cuando, para facilitar” su regreso.

El gobierno de Trump ha afirmado que Ábrego García, quien vivió en Estados Unidos durante unos 14 años antes de que fuera deportado, es miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García ha rechazado esos señalamientos y nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con actividad de pandillas. El gobierno federal ha reconocido que su deportación fue un error, pero también ha argumentado, en esencia, que la afiliación de Ábrego García lo hace inelegible para recibir la protección de los tribunales.

Michael G. Kozak, quien se identificó en la presentación del sábado como “funcionario de alto rango” en la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, confirmó por primera vez la ubicación de Ábrego García. La actualización del domingo llevaba la firma de Evan C. Katz, quien fue identificado como director adjunto de Operaciones de Ejecución y Remoción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés).

Por otro lado, los abogados de Ábrego García le han solicitado a Xinis que emita una orden para obligar al gobierno que le explique al tribunal por qué no debería ser considerado en desacato por no cumplir en su totalidad con las órdenes anteriores. Hasta la tarde del domingo, Xinis no había presentado tal orden.

Los abogados de Ábrego García también le han pedido a Xinis que ordene al gobierno, entre otras cosas, que presente documentos y contratos que detallen el acuerdo de Estados Unidos con El Salvador para albergar a personas deportadas desde Estados Unidos o, en ausencia de tales registros, que obligue a los funcionarios del gobierno a testificar ante la corte sobre el acuerdo.

El viernes durante una audiencia en Maryland, Xinis expresó su frustración cuando un abogado del gobierno federal tuvo dificultades para presentar cualquier información sobre el paradero de Ábrego García.

“¿Dónde está y bajo la autoridad de quién?” preguntó la jueza durante la audiencia. “No pido secretos de Estado. Todo lo que sé es que él no está aquí. Al gobierno se le prohibió enviarlo a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?”.

La jueza le preguntó en repetidas ocasiones a un abogado del gobierno sobre qué se ha hecho para traer a Ábrego García de regreso, preguntando enfáticamente: “¿Han hecho algo?”.

Drew Ensign, un asistente del fiscal general adjunto, le dijo a Xinis que no tenía conocimiento personal sobre acción o plan alguno para traer a Ábrego García de regreso. Pero declaró ante la jueza que el gobierno estaba “sopesando de forma activa qué se podría hacer” y destacó que el caso involucra a tres agencias del Gabinete y una coordinación significativa.

Kozak declaró un día después: “Tengo entendido, basándome en informes oficiales de nuestra embajada en San Salvador, que Ábrego García se encuentra detenido actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Está vivo y a salvo en esa instalación. Está detenido de acuerdo con la autoridad soberana y nacional de El Salvador.”

El Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Mientras vivió en Estados Unidos, Abrego García trabajó en construcción, se casó y criaba a tres hijos con discapacidades, según los registros judiciales.

Un juez federal de inmigración otorgó en un principio protecciones a Ábrego García contra la deportación a El Salvador debido a la posibilidad de que fuera objeto de persecución en la nación centroamericana por parte de pandillas locales que aterrorizaban a su familia. El gobierno de Trump lo deportó el mes pasado de cualquier forma, antes de describir lo sucedido como “un error administrativo”, pero sosteniendo que era parte de la MS-13.

