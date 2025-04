“Empresas en Colombia invirtieron cerca de un billón de pesos en sostenibilidad. Hay desafíos pero es un punto de partida” Sandra Sierra

Sandra Sierra, directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia, compartió con PUBLIMETRO los resultados del informe más reciente de la entidad, que revela que las empresas en Colombia destinaron cerca de un billón de pesos en 2024 a iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, especialmente en áreas como cambio climático, reducción de la huella de carbono, responsabilidad social y economía circular.

La Corporación Fenalco Solidario Colombia lanzó su informe de gestión anual, en el cual, refleja el comportamiento de las inversiones del sector privado en más de 600 organizaciones en temas de sostenibilidad, que para el 2024 realizaron aportes a la sostenibilidad por $924.967.316.155.

Entrevistadora: Comenzamos con buenas noticias, sobre todo con ese balance que deja la inversión en sostenibilidad por parte de las empresas en Colombia en 2024. Cuéntenos un poco sobre las cifras que arroja el informe que están presentando.

Sandra Sierra: Año tras año, desde la Corporación Fenalco Solidario Colombia entregamos un informe de país que reúne los datos de las empresas que hacen parte de nuestra corporación, a las cuales hemos venido acompañando en temas de sostenibilidad. Nuestro rol es cualificar y cuantificar esos esfuerzos. La información que entregamos es muy valiosa para entender cómo el sector empresarial está cumpliendo una labor que merece ser reconocida. Sin el sector privado, no podríamos avanzar en los objetivos de sostenibilidad que como país nos hemos propuesto. Para el 2024, la inversión de las empresas asociadas fue cercana a un billón de pesos, y hablamos exclusivamente de inversión en sostenibilidad, no de temas obligatorios, sino de acciones voluntarias que realizan las organizaciones.

Entrevistadora: ¿En qué áreas se concentra esa inversión?

Sandra Sierra: Logramos identificar las áreas más representativas: medioambiente, Estado, comunidad y, este año en particular, la mayor inversión fue en los colaboradores. En 2023, por ejemplo, el foco principal era el medioambiente. Es importante desmontar el mito de que la sostenibilidad solo se refiere a temas ambientales o sociales. Buscamos que las organizaciones sean conscientes, coherentes, y que reconozcan a todos sus grupos de interés como actores relevantes en la gestión sostenible.

Entrevistadora: ¿Qué tipo de empresas participaron en este informe?

Sandra Sierra: En el informe se incluye la participación de grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Nos enorgullece trabajar de cerca con todas, sin importar su tamaño. Incluso vemos emprendedores que, desde sus inicios, ya incorporan criterios de sostenibilidad en su estrategia de negocio. Aunque hay muchos desafíos, creemos que este es un punto de partida fundamental.

Entrevistadora: Mencionaba el enfoque en el capital humano de las empresas. ¿Cómo evalúan este aspecto en el informe?

Sandra Sierra: El informe evidencia el crecimiento en el involucramiento con los grupos de interés, especialmente con el talento humano, que es clave para lograr coherencia interna y externa en la organización. Hay que enseñarles a las empresas que esto no es un gasto, sino una inversión, y que se traduce en oportunidades cuando se crean vínculos de confianza con sus públicos. Es fundamental comunicar también los desafíos, no solo los logros. Las organizaciones deben articular la sostenibilidad con su estrategia de negocio, cuantificar sus avances y comunicarlos. Muchos líderes aún no entienden que estos temas son parte central de su rol, no solo responsabilidad de un área específica.

Entrevistadora: El informe menciona que el 28% de las empresas ya están haciendo compensación ambiental. ¿Qué significa eso?

Sandra Sierra: Primero, es importante que más organizaciones comiencen por medir su huella de carbono. Esa medición les permite entender y controlar sus emisiones. Una vez se mide, la organización puede tomar dos caminos: la mitigación y la compensación. La primera busca reducir el impacto ambiental a mediano y largo plazo. La segunda es un mecanismo para devolver al medioambiente lo que se ha tomado. Lo ideal sería que todas las organizaciones hagan procesos de mitigación y ojalá compensación al 100%. Para lograrlo, hay que generar una verdadera cultura de sostenibilidad dentro de las empresas.

Entrevistadora: ¿Cómo acompañan ustedes a las empresas que quieren avanzar en estos temas?

Sandra Sierra: Contamos con un equipo técnico en sostenibilidad que acompaña a cada empresa según sus necesidades y el tipo de negocio. Hacemos un diagnóstico inicial y, a partir de allí, diseñamos una propuesta de valor personalizada. En nuestra página web (fenalcosolidario.com) pueden solicitar este acompañamiento. Ofrecemos desde formación, hasta el certificado en responsabilidad social, medición de huella de carbono, consultorías, y trabajo en economía circular.

Entrevistadora: Justamente sobre economía circular, ¿qué avances han tenido?

Sandra Sierra: Es un tema que requiere mucha sensibilización y educación. Hay que seguir capacitando y explicando qué es realmente la economía circular. Si bien hemos logrado acompañar a varias organizaciones en 2023, aún hay camino por recorrer. Queremos dejar atrás el modelo lineal de producción y fomentar un modelo circular, más eficiente y sostenible.

Entrevistadora: ¿Qué datos clave pueden destacar para los lectores de PUBLIMETRO?

Sandra Sierra: El dato más relevante es la inversión de casi un billón de pesos en sostenibilidad por parte de nuestras empresas aliadas. También resalto cómo estas empresas han comenzado a ver estos temas como parte de su reputación, de las tendencias globales y del futuro de sus negocios. Nuestra invitación es que más empresas se acerquen, aprendan nuevas metodologías, y tomen decisiones informadas y sostenibles.

Entrevistadora: ¿Qué tienen proyectado para el 2025?

Sandra Sierra: Tendremos una agenda académica muy activa. En nuestras redes pueden consultar todos los eventos. La gran apuesta será nuestro Congreso Internacional de Sostenibilidad, que se realizará en Medellín en noviembre de 2025, con el enfoque principal en economía circular. Este congreso es una oportunidad única para que los empresarios se conecten con estas temáticas.

La cifra: 28% de las empresas en el informe de Fenalco Solidario ya están haciendo compensación ambiental.