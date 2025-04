Reflexiones en el Día Nacional de la Memoria: ¿El Estado le ha cumplido a las víctimas del conflicto armado?

En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, las voces de aquellos que han sufrido las secuelas de la violencia en Colombia se alzaron con un llamado urgente a la acción. La conmemoración, realizada en la sede nacional de la Defensoría del Pueblo, fue un espacio para reflexionar sobre el sufrimiento que aún persiste en miles de familias y comunidades del país, a la par que se discutieron los desafíos que enfrentan las víctimas en su camino hacia la justicia y la reparación.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó un mensaje claro y contundente durante la ceremonia. Su intervención se centró en la necesidad de no permitir que el sufrimiento de las víctimas se olvide. Marín instó al Gobierno, a las instituciones encargadas de la atención y reparación de las víctimas, y a la comunidad internacional a tomar medidas más efectivas para garantizar que el dolor de los afectados no se vea opacado por el tiempo. “No podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se quede en el olvido”, afirmó la Defensora, enfatizando que la memoria colectiva es un pilar fundamental para evitar que se repitan las atrocidades del pasado.

En su intervención, la Defensora también cuestionó la falta de gestos significativos por parte de los grupos armados ilegales, quienes, a pesar de los avances en procesos de paz, siguen fragmentados y motivados por intereses económicos. Para ella, esta situación es uno de los principales obstáculos para la consolidación de la paz en Colombia. “Los grupos armados, fragmentados, llevados por intereses económicos, son responsables de que la paz no se consolide en nuestro país. Es hora de hacer un llamado enfático para que se comprometan”, subrayó Iris Marín.

La reparación integral: Una obligación del Estado

Uno de los temas recurrentes durante el evento fue la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de la Ley de Víctimas, que establece los mecanismos para la reparación integral a aquellos que han sufrido a causa del conflicto armado. La Defensora también hizo un llamado a las instituciones responsables de la ejecución de esta ley, instándolas a asegurar los recursos necesarios para cumplir con las promesas de reparación.

En palabras de Marín, el sufrimiento de las víctimas debe ser reconocido de manera tangible, con acciones que reflejen un compromiso real de parte del Estado. A las víctimas les expresó un mensaje de solidaridad y esperanza, asegurando que la Defensoría del Pueblo continuará siendo su aliada en la defensa de sus derechos: “Su valentía es una luz que ilumina el camino hacia un futuro donde la violencia no tenga cabida, donde la paz sea el territorio común de todas las personas que habitamos Colombia”.

Voces de las víctimas y sus representantes

A lo largo del evento, varios representantes de las víctimas tomaron la palabra para expresar sus demandas y reafirmar la necesidad urgente de garantías para la reparación. Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, fue una de las voces más destacadas. En su intervención, hizo un llamado a la acción del Estado, recordando que la reparación integral no debe seguir siendo una promesa aplazada. “Este día no es solo de conmemoración, es también un día para reiterar el llamado urgente a garantizar los derechos de las víctimas, no como una dádiva, sino como una obligación del Estado”, señaló.

Salas destacó que, a pesar de los avances legislativos como la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024, la implementación efectiva en los territorios sigue siendo insuficiente. “Queremos avanzar en una política pública de garantía plena para las víctimas, que no solo se queden los documentos, sino que tenga impacto real en los territorios, especialmente en las zonas más apartadas por el Estado colombiano”, afirmó, pidiendo un compromiso real con las comunidades más afectadas.

Desafíos y propuestas desde las mesas regionales

El evento también contó con intervenciones de otros representantes regionales de las mesas de víctimas. Nancy Arias, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Tolima, destacó la importancia de la articulación institucional para hacer efectiva la reparación. En su intervención, subrayó que a pesar de las dificultades que enfrentan las mesas municipales y departamentales, su trabajo sigue siendo crucial para el proceso de reconciliación en las regiones.

Por su parte, Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Bogotá, expresó que este día no solo es una conmemoración, sino también un recordatorio de la difícil historia que se ha vivido en Colombia debido al conflicto armado. En su intervención, hizo un llamado a la reparación integral no solo como un acto simbólico, sino como un compromiso diario para sanar las heridas del país.

El enfoque diferencial: víctimas con discapacidad, género y diversidad étnica

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, también destacó la necesidad de un enfoque diferencial en las políticas de reparación y atención a las víctimas, recordando que deben incluir a los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, las mujeres y las comunidades étnicas. En este sentido, subrayó la importancia de diseñar estrategias que amplíen la atención a estos grupos y que respeten sus costumbres y autonomías.

Además, la Defensora instó a que las medidas de reparación y asistencia tengan en cuenta las necesidades específicas de cada víctima, garantizando que las políticas públicas sean realmente inclusivas y efectivas en todos los territorios del país.

“A las víctimas, a las mujeres buscadoras, a los firmantes de paz, a las comunidades desplazadas y a todas aquellas personas que siguen luchando por la justicia y la memoria: ustedes no están solas ni solos. La Defensoría del Pueblo continuará siendo su aliada en la defensa de sus derechos, en la garantía de su reparación y en el compromiso de construir un futuro sin violencia”, concluyó la Defensora, enviando un mensaje de esperanza y apoyo continuo.

La ceremonia contó también con la presencia de importantes figuras como la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas; el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule; y representantes de organismos internacionales como Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.