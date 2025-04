“Amor de guerrillo”: El rap que está rompiendo en redes y dedicado a la gestión de Petro

En las últimas horas se conoció a través de las redes sociales un llamativo rap que tiene como nombre “Amor de guerrillo”, con el que una joven relata hechos de la gestión de Gustavo Petro. La letra generó un gran impacto en los usuarios de internet que no han parado de compartirlo y comentarlo.

Inicia haciendo referencia al más reciente hecho en el que la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos aseguró que el presidente Petro le dijo que El Tren de Aragua necesita amor.

Rap “Amor de guerrillo” dedicado a la gestión de Gustavo Petro

“El Tren de Aragua necesita amor, eso dijo el líder más destructor, mientras el pueblo muere de dolor, él romantiza al depredador, no es simple compasión es perversión, que al asesino lo abrece la nación, mientras la gente muere por falta de atención, de medicina y buena alimentación”, dice la primer aparte.

Sigue: “Amor de guerrillo poesía en delirio ama la mafia mientras odia al niño, no hay justicia, no hay paz ni control, solamente balas en el callejón. Es un insulto para esta nación, cuando al presidente se le activa el amor, habla de ternura y de compasión, pero olvida al pueblo y su destrucción. No es con abrazos que se desarma el terror, es con justicia, con ley. con honor y si el amor es su solución, es la luz, por qué no empieza por amar la salud. Petro el país no es un corto de ficción, deja el crimen en una alucinación. Al Tren no le falta amor, le falta prisión y a Colombia un gobierno de corazón”.

Aquí puede escuchar la canción completa, sobre la que los usuarios han comentado que: “hay que apoyar a esta chica. Qué letra… dice toda la verdad“, “wow qué letra, qué ritmo, bueno, bueno ojalá no la desaparezca por hablar la verdad”, “Eres la voz que representa a todos los que no nos gusta este gobierno, y esperamos que acabe esta pesadilla izquierdista” y “La verdad hecha canción”.