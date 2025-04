Vuelve y juega: Consejo de ministros en vivo en canales privados

Este lunes, 7 de abril, a las 7:00 p.m. volvió a transmitirse el consejo de ministros a través de los canales públicos y privados dirigido por el presidente Gustavo Petro, esta vez para abordar el tema de la energía eléctrica. Una vez más la transmisión se hizo a través del derecho a la alocución presidencial que tiene el mandatario.

El presidente inició diciendo: “Reduciría a una frase: este consejo de ministros es alrededor de la energía eléctrica. No vamos a hablar de otros temas. La Luz, que llaman popularmente”.

Consejo de ministros sobre la energía eléctrica

Petro aseguró que: “están estafando a la nación y al pueblo colombiano y vamos a demostrarlo a través de las intervenciones. Realmente es un absurdo, es una especie de feudalismo y es uno de los grandes hechos de corrupción de Colombia, donde se trasladan billones de pesos al año, de los bolsillos de cada colombiano y de la economía productiva del país”.

El presidente dijo que no ve a la ANDI peleando por los gastos de producción pero “sí contra los obreros”. Agregó que es “es el trabajo el que genera la riqueza”.

Petro aseguró que: “literalmente se están robando el dinero y no los políticos sino un oligopolio de empresas generadoras de energía eléctrica, básicamente hídrica”.

Luego afirmó que: “la ANI no hace vigilancia y eso se llama corrupción. Entonces, en el Ministerio de Hacienda funcionarios que automáticamente trasladan los recursos, son billones, no acaba de pasar el 15 de enero y sale la plata. Cuando vienen los recursos para los pobres no para los banqueros, entonces, el subsidio para la energía eléctrica del estrato 1, 2 y 3, ya no hay plata y recortan. Ojo, es un mecanismo de poder de los poderosos al interior de este mismo gobierno, porque ministros de Hacienda no le pusieron cuidado al sistema”.