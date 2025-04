Representante a la Cámara por Pereira denuncia amenazas tras criticar publicidad de Westcol

La controversia inició tras la publicación de un video promocional de Fuego Burger en el que dos hombres, en tono jocoso y con comentarios de doble sentido, sugieren que una hamburguesa se vendería mejor si llevara el nombre “Perreirana”, haciendo un juego de palabras entre “Pereirana” (gentilicio de Pereira) y “perrear”, con connotaciones sexuales.

Ante esto, una representante a la Cámara manifestó públicamente su rechazo a través de su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que el contenido era ofensivo y degradante hacia las mujeres de Pereira. Horas después, denunció que comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de seguidores del influencer, las cuales incluían imágenes con armas de fuego y una avalancha de insultos machistas.

En su publicación, la representante expresó:

“Después de mi video exigiendo respeto hacia las pereiranas por publicidad ofensiva de un restaurante del influencer Westcol, he empezado a recibir amenazas ⚠️ y comentarios machistas 👎

Mi mensaje como mujer pereirana es claro: no vamos a permitir que se sigan utilizando nuestros cuerpos, nuestra identidad como herramientas de burla o estrategias publicitarias. No somos un chiste. Llamar a una hamburguesa ‘La Perreirana’ no es publicidad creativa, es una agresión directa contra las mujeres de mi ciudad. ¡No nos vamos a dejar pisotear!”

La representante también reiteró su orgullo por ser pereirana y pidió un alto a la cosificación de las mujeres en estrategias comerciales que recurren al doble sentido y a los estereotipos sexistas para generar impacto mediático.

¿Quién es Westcol y qué tiene que ver con “Fuego Burger”?

Westcol es uno de los streamers más populares de Colombia, conocido por sus transmisiones en Twitch y redes sociales, donde acumula millones de seguidores. A lo largo de su carrera ha sido protagonista de varias polémicas por su estilo directo, lenguaje provocador y comentarios controvertidos. Más allá del mundo digital, el influencer ha diversificado su marca personal con emprendimientos como su cadena de hamburguesas, Fuego Burger, la cual opera en varias ciudades del país.